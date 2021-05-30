İmamın Sakaryaspor duası gülümsetti

Sakaryaspor-Kocaelispor Play-Off final maçı öncesinde Adapazarı’nda bulunan bir camide namaz öncesinde imamın Sakaryaspor için ettiği dua gülümsetti.

Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Sakaryapor-Kocaelispor Play-Off final maçı öncesi Adapazarı ilçesinde bulunan Ağa Camii imamının, Cuma hutbesi sonunda Sakaryaspor için dua ettiği anlar gülümsetti. Müsabaka öncesinde cami içerisinde imam tarafından okunan dua bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntü ayrıca sosyal medya hesaplarından da defalarca paylaşıldı.

Cuma hutbesi sonrasında Sakaryaspor için dua eden imam, “Sakaryasporumuzun 2. Ligden, 1. Lige çıkmasının gecesi ve inşallah güzel haberleri bekliyoruz onlardan. İnşallah bu gece güzel bir mücadele versinler. Kalecimizin kalesinde devleşip gelen topların elinde yok olmasına, geri dörtlünün kalecimize yardımcı olup gözlerini dört açıp, toplara mani olmasını, gerekirse kendilerini feda etmesi, orta saha oyuncularının oyun kurucu olarak kendilerine gelen topları golcülere vermesi, golcülerimizin de ayağına veya kafalarına gelen topları rakip kaleyle buluşturup güzel goller olmasını ve aziz milletimizi Sakaryamızı sevindirmelerini Allah nasip eder inşallah” ifadelerine yer verdi.