banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
400 yıllık bayramlaşma zinciri
400 yıllık bayramlaşma zinciri

İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

Elazığ’da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.

Haberde İnsan 09.07.2022, 23:12
İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

Elazığ’da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.

Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu. Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi’nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı. Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.

İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu