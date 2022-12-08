İlkokul öğrencisinin otobüs durağına astığı yazı duygulandırdı

Gümüşhane’de bir ilkokul öğrencisi tarafından yazıldığı değerlendirilen ve otobüs durağına asılan “Sokak hayvanlarımıza önem verdiğimiz kadar fakir insanlara da lütfen önem verelim” sözleriyle başlayan mektup duygulandırdı.

Hasanbey mahallesinde bulunan Dumlupınar İlkokulunun karşısında yer alan otobüs durağına ilkokul öğrencisi tarafından yazıldığı ve asıldığı değerlendirilen yazı okuyanların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından görülen ve içerisinde yoksulluk çeken çocuklarla dalga geçilmemesi gerektiği ifadeleri yer alan yazı durakta otobüs bekleyen vatandaşların da dikkatini çekti.

Vatandaşlar yetkililerden yazıyı yazan ilkokul öğrencisinin bulunarak ihtiyaç sahibi ise yardım edilmesi talebinde bulundu.

Mektubu yürüyüş yaparken fark eden ve okuduğu gün uyuyamadığını ifade eden Altan Gümüşhaneli ise “Dün buradan geçerken bu yazıyı gördüm. Geri dönerken bir daha gördüm okudum ve bu gece uykusuz kaldım. Çok rahatsız oldum. Bu çocuk ne zor durumdaki bu yazıyı buraya yazmış. Derecesiz üzüldüm. Bir kamuoyu oluşturup insanlara destek olalım. İlimizde bu durumda olan çok öğrencimiz ve insanlarımız var. Umuyorum ilgililer ilgi gösterirler yardımcı olmak için. Bu çocukla dalga geçilmiş, arkadaşları dalga geçmiş onunla. O orada yaralandı onun içinde geldi yazıya döktü. ’Aç insanlarla dalga geçmeyin’ diyor. Ben çok alındım. Ben de yoksulluk çektim, onu çok iyi anlıyorum. Ona ulaşmak istiyorum” diye konuştu.

İlkokul öğrencisi tarafından yazıldığı değerlendirilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Merhabalar hepinize. Sokak hayvanlarına önem veren insanlarımıza teşekkürümüz çoktur. Sokak hayvanlarımıza önem verdiğimiz kadar fakir insanlara da lütfen önem verelim. Fakir insanlarla dalga geçmeyin hem onlar çok üzülür hem de siz de onlar ne çektiyse çekersiniz. O yüzden lütfen böyle bir şey yapmayınız. Hem de onlarla dalga geçince ne kazanıyorsunuz. Geçelim onlar hakkında bilmeyenlere bilgi vermeye. Onlar da aynı sokak hayvanları gibi aç ve susuz bir şekilde ümit bekliyorlar. Sizden çok şey istemiyorlar ki. Siz nasıl evinize yemek götürüyorsanız, çocuklarınıza hediye alıp onları mutlu ediyorsanız onlar niye evine ekmek alıp, çocuklarına hediye alıp onları mutlu edemiyor. Çünkü onların parası yok. Bazı insanlar da der ki tamam ekmek neyse de oyuncak ne alaka demesin. Bir çocuğun mutlu olmaya hakkı yok mu? Fakir çocuk buraya yoksulluk çekeyim diye mi geldi. Yoksa Allah onu yoksulluk çeksin diye mi yolladı? Lütfen onlara yardım et.”

Öte yandan okul çevresinde yine öğrenciler tarafından yazıldığı değerlendirilen ve hayvanlara eziyet edilmemesi yönünde mesajlar içeren mektuplar tespit edildi.