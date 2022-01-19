İlkokul öğrencilerinden arkadaşlarına karne hediyesi, kendi elleri ile hazırlayıp yüklediler

Başakşehir’de bulunan İBB Şehit Savcı Selim Kiraz İlkokulu öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de “Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır” kampanyası ile başka illerde bulunan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 500 öğrenciye bot, mont ve kışlık elbiseden oluşan hediye paketi hazırladı.

Başakşehir Bahçeşehir’de bulunan İBB Şehit Savcı Selim Kiraz İlkokulu öğrencileri düzenlemiş oldukları “Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır” isimli proje ile 3 yıldır tespit ettikleri okullarda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık giysi yardımında bulunuyor. Okulda öğrenim gören öğrencilerin velilerinin destekleri ile alınan 500 adet mont, bot ve kışlık elbiselerden oluşan hediyelerin paketlenmesi ise okulda bulunan öğrenciler tarafından tek tek yapıldı. Hediye paketlerine koyulan giysiler kamyonetlere yüklenerek belirlenen okullara gönderildi. Paketlemeleri yapan öğrenciler yazdıkları notları paketlerin üzerlerine astı.

Bunlar birer karne hediyesi

Yapılan proje ile ilgili konuşan Okul Aile Birliği başkanı Sibel Topaloğlu: “Burada okulumuz adına elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Böyle bir kampanya yaptık ve üç yıldır yapmaya çalışıyoruz velilerimizin destekleri ile belirlediğimiz 3 ilimizdeki 500 öğrencimize karne hediyelerini göndermeyi planlıyoruz. Paketlerimiz Perşembe günü öğrencilerimize ulaşmış olacak burada öğrencilerde paketlerin hazırlanmasında yardımcı oluyorlar” dedi.

Burası müdür odası ama böyle kullanılması mutluluk verici

Projenin yapıldığı İBB Şehit Savcı Selim Kiraz İlkokulu Müdürü Sakin Dursun: “3 yıldır sürdürdüğümüz bir kampanyamız var bundan dolayı Türkiye’mizin değişik şehirlerindeki öğrencilerimize hediyeler gönderiyoruz. Çok güzel bir kampanya oldu ve arada çok güzel bir bağ oluştu. Yaz tatilinde bazı öğrencilerimiz arkadaşları ile görüştüler hatta bu sene de 3 il de bulunan okullara göndereceğiz hediyelerimizi. Burası müdür odası burası yılın 2 haftası bu şekilde kullanılır ve bundan biz onur duyarız” şeklinde konuştu.