İlkadım’da “Sosyal Denge Sözleşmesi” imzalandı

İlkadım Belediyesi ile yetkili sendika arasında bir yıllık "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında oranlar yüzde 100 oldu.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde, çalışanların ekonomik durumunu iyileştirmek ve iş barışını sağlamak amacıyla Türk Yerel-Sen Hizmet Sendikası ile İlkadım Belediyesi arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni öncesi bir konuşma yapan ve sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyen Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, “Biz meseleye sendikacılık noktasından bakmıyoruz. Bu kente hep birlikte hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu dönem İlkadım’ı özellikle ilmek ilmek dokuyarak, hakikaten cadde ve sokakları yeni bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Çalışanlarımıza en yüksek taban üzerinden zam verildi. Çalışanlarımız adına minnet duyuyorum” dedi.

Türk Yerel Hizmet Sen Samsun Şubesi Başkanı Osman Yağmur ise, “Değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için aralıksız olarak çalışacağız. Bugün imza altına aldığımız sözleşmeyle Başkanımız Necattin Demirtaş bir kez daha çalışan emekçilerin yanında olduğunu bizlere hissettirdi. Memurlarımız da İlkadım’a daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır. İmza altına alınan sözleşmenin şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Demirtaş: “Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun”

İlkadım Belediyesi’nde çalışan hiçbir personeli enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Zor şartlara rağmen emek cephesinde, emeğiyle geçinen arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu seneki sosyal denge tazminat sözleşmesini en üst limit olan yüzde 100 üzerinden imzaladık. Bu da günümüz ekonomik şartlarında çok büyük bir oran. Her bir personelimizin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamını idame ettirebilmeleri için hassasiyet gösteriyoruz. Bundan dolayı bütün imkânlarımızı zorlayarak sözleşmemizi en üst limitten imzaladık. İlkadım için hep birlikte ve iş birliği içerisinde hayırlı hizmetler vereceğimize inanıyorum. Sendika ile imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olması diliyorum. İnşallah hakkınızı helal edersiniz. Bundan sonra da Allah bize şehrimize en iyi hizmeti yapmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden Başkan Demirtaş’a plaket ve çiçek sundu. Plaket sunumlarının ardından sosyal denge zamları ile ilgili olarak imzalar atıldı.