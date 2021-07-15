İlkadım Belediyesi’nden kurban pazarlarına ücretsiz servis

İlkadım Belediyesi kurban pazarına gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sunacak.

İlkadım Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Güzeldere kurban pazarı gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor. İlkadım Belediyesine ait araçlarla kurban pazarına gitmek isteyen vatandaşlardan da ücret alınmayacak.

Vatandaşların talebi üzerine İlkadım Belediyesi tarafından bölgeye ulaşımda kolaylık sağlayacak ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Güzeldere alanına kurulu olan kurban pazar alanına gitmek isteyen vatandaşlar için 17-18-19 Temmuz tarihleri arasında karşılık olarak servis kaldırılacak. Kalkış yeri olarak belirlenen Gençlik Parkı’nda hareket edecek olan servis araçları 100.Yıl Bulvarı Mevlana Caddesi, Fevzi Çakmak Cami, İlyasköy Kavşağı Gebi Caddesi,4.Hat Dolmuş Durağı, Odun Pazarı, Derebahçe Tren Yolu, Irmak Caddesi, Asfalt Şantiyesi güzergahı üzerindeki vatandaşları alarak kurban pazarına götürecek. Bu yıl tek servis ile ulaşımın olacağı güzergahlarda araçlar 09.00 ile 18.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek.

Araçlar Gençlik Parkı’ndan 09.00 – 11.00 – 13.00 – 15.00 –17.00 saatlerinde kalkacak. Saat 10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00–18.00 ise Güzeldere alanından araçlar kalkış yapacak.