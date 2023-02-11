İlk sarsıntıyı atlatan, ikincisinde enkaz altında kalan depremzede o anlar anlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden kurtulan, fakat ikinci depremde ısınmak için girdiği deponun enkazında kalan 60 yaşındaki Duran Keleş, oğlu ve akrabaları tarafından kurtarıldı. Baba ve oğlu o anları anlattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Malatya İskender Mahallesi’ndeki evinden sağ çıkmayı başaran Duran Keleş (60) ailesini güvenli bir noktaya götürdü. Hasta olan Keleş, havanın çok soğuk olması nedeniyle evinin yanındaki depoya girerek sobayı yaktı. Burada ısınmaya başlayan Keleş, 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Deponun çökmesi sonucu enkaz altında kalan Keleş, aynı zamanda karbon monoksit gazına maruz kaldı. Oğlu ve akrabalarının yardımı ile 8 saat sonra enkaz altından çıkartılan Keleş, hastaneye kaldırıldı. Keleş, ardından tedavisi için Elazığ Medikal Hospital’a sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Keleş ve onu kurtaran oğlu o anları anlattı.

"Yaşım 60 böyle ağır bir afet görmedik"

Birinci depremden sonra ailesinin boş alana gittiğini aktaran Duran Keleş, “Ben rahatsızdım, kar ve yağmur yağıyordu çıkmadım. İkinci sarsıntı daha büyük oldu. Depo olan yere soba kurduydum. Kapıda açılmadı. Ben çıkmaya çalıştım, ama çıkamadım. Soba devrilmişti. Molozlar üzerime geldi. O sırada bayılmıştım. Kaç saat kaldığımı net hatırlamıyorum. Oğlum ve çevredekiler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Yaşım 60 böyle ağır bir afet görmedik. Allah devletimize ve milletimize böyle bir afet daha vermesin” dedi.

"Allah kuvvet verdi, girmeyi başardık ve çıkardık"

Babasını kurtaran İbrahim Keleş, “Babam bizi güvenli bir alana gönderdi. Annem şeker hastası ve felçti. Biz güvenli bir alana geçtik. Babam rahatsız olduğu için bizim bir depoda soba yaktı. Orada kalmayı tercih etti. İkinci depremde soba devrilmiş. Kapı açılmamış ve oradan çıkamamış. Biz telefonlar aradık ama ulaşmadık. Tekrar o noktaya geldiğimiz molozların altından kendi çabamızla çıkarmaya çalıştık. Çok şükür çıkardık. Allah bize onu bağışladı. Allah bu ülkeye bir daha böyle deprem vermesin. Allah kuvvet verdi, girmeyi başardık ve çıkardık. İlk başta ambulans yetişemedi, trafik kitlenmişti. Biz kendi çabamız ile sırtlayarak araçlarımızla hastaneye getirdik. Oradan da Elazığ’a sevk ettiler. Çok soğuktu. Eksi 5’lerdeydi. Zaten soğuk olmasa çoğu kişi içerde olmazdı. Çünkü herkes ikinci depreme yakalandı. Geçti diye herkes içeri girdi. Gerçekten soğuktu. Ateş yakılıyordu ateş bile ısıtmıyordu. O derece soğuktu. Battaniye fayda etmiyordu. Herkes evine girdi ve 7.6’da çok büyük zayiat aldık. Kimse çıkamadı. Zaten birinci depremde binalar zarar gördü, ikinci depremde ise yıkıldı” diye konuştu.

"Hekimlerimiz afetzedeler ilgili çaba sarf etmektedir"

Duran Keleş’in sağlık durumu hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Duru, “Duran amcamız Malatya’da 8 saat enkaz altında kaldıktan sonra çocuklarının kurtarması sonucu hastaneye sevk edildi. Burada takibi yapılmaktadır. Başında bir travması aynı zaman karbon monoksit zehirlenmesi olduğu için ona yönelik tedavileri düzenlenmiştir. Olayın başında beri hastanemiz Malatya ve çevre illerden çok sayıda kabulü yapmaktadır. Yoğun bakımlarımız, servislerimiz ve uzman hekimlerimiz afetzedeler ilgili çaba sarf etmektedir” şeklinde konuştu.