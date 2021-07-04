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İlk normalleşme hafta sonunda vatandaşlar dışarıya akın etti

Diyarbakır’da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.

Haberde İnsan 04.07.2021, 14:15
İlk normalleşme hafta sonunda vatandaşlar dışarıya akın etti

Diyarbakır’da normalleşmenin ilk haftası vatandaşlar tarihi mekanlarda gölgelik yer aradı, kimi uzanıp yattı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.

Diyarbakır’da aylar sonra kaldırılan pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Tarihi Sur ilçesi Hz. Süleyman Camii önündeki bahçeyi dolduran vatandaşların çoğu hatıra fotoğrafı çekerken, kimi ağaç gölgesinde uykuya daldı, kimi ise sohbet eşliğinde serinledi.
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