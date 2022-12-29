İlk kez ülkelerinden ayrılan Çadlı kadınlar Türkiye’de meslek öğreniyor

Orta Afrika ülkesi Çad Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye gelen gelen 12 kadın, Kırıkkale’de meslek sahibi olmak için açılan kurslarda eğitim görüyor. Kuaförlük ve aşçılık eğitimi alan kadınlar, Türkçe dil kursunda da okuma ve yazma öğreniyor.

Kırıkkale Valiliği öncülüğünde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği tarafından yeni bir projeye imza atıldı. Orta Afrika ülkesi Çad Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 12 kadın, meslek sahibi olmak için Kırıkkale’ye geldi. Çad vatandaşı kadınlar, ilk ziyaretlerini Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’na yaptı. Kadınlarla bir süre sohbet eden Tekbıyıkoğlu, Türk insanın misafirperver olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından Çad’lı kadınlar için Türkçe, kuaförlük ve aşçılık kursları açıldı. Usta öğreticiler, tercümanlar eşliğinde kursiyer kadınlara haftanın 5 günü teorik ve uygulamalı olarak eğitim veriyor. Yaşları 20 ile 35 arasında olan kadınlar, 60 gün sürecek kursun ardından kendi ülkesindeki şehirlerde iş yeri açmayı hedefliyor. Ülkelerinden ilk kez uzun süreli ayrılan Çad vatandaşı kadınlar, Türkçe dil kursunda da okuma yazma öğrenmek için çaba sarf ediyor.

Kırıkkale’ye eğitim almak için geldiğini ifade eden Fatma Muhamed (22), kurslara iyi başladıklarını ve kendilerine de burada çok iyi davranıldığını söyledi.

Kaltouma Koursa (21), "Burada çok mutluyum. İnsanlar burada çok iyi. Buraya ilk defa geldim, kurslarda hoşuma gitti. Burada insanlar çok sıcak kanlı ve mutlu. Bize de çok iyi davranıyorlar" dedi.

Daha önce 4 yıl Türkiye’de kaldığını anlatan Teysir Muhamed (20), "Saç yıkamayı fön çekmeyi öğrendik. Çok mutluyuz. İnşallah iki ay boyunca bu işi öğreneceğiz, çok seviyorum. Güzel bir ülke. Daha önce de kaldım burada 4 sene. Çok mutluyum, memnunumda" ifadesini kullandı.

Usta öğretici Kıymet Cabin, kuaförlük mesleğinin tüm inceliklerini kursiyerlere öğreteceklerini belirtti.

Kuaförlük eğitimleri hakkında bilgi aktaran usta öğretici Esra Erdoğan da, "Misafirlerimizle kaynaşmaya çalıştık. Onlar bize biz de onlara alıştık. Yıkamadan başlıyoruz. Saç örgüleri, saç çeşitleri, maşa çeşitleri ve saç kesimleri olacak. En son işlemde de topuzlarla gelin başlarıyla bitireceğiz. Ülkelerine güzelce göndereceğiz Allah’ın izniyle" diye konuştu.

Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği Mustafa Sadıç ise, "Sayın valimizin onayıyla bu projeyi gerçekleştirmek için TİKA ile bir iş birliği yaptık. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün de destekleriyle bu kursiyerleri hem kuaförlük hem Türkçe dil eğitimi hem de aşçılık eğitimi olarak proje yaptık. Hiçbir şey görmemiş eğitimsiz olan bayanları Türkiye’ye getirip; hem Türkiye’nin ne olduğunu Türklerin nasıl bir insan olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl güçlü ve kudretli olduğunu göstermek amacıyla kadınları buraya getirdik" şeklinde konuştu.