İlk hasadın çayını Başkan Taban’a hediye ettiler

İnegöl’de ilk ekinezya ekimini yapan çiftçiler, mahsulü işleyip ilk hasattan elde ettikleri çayı Belediye Başkanı Alper Taban’a hediye ettiler.

Tarıma ve çiftçiye yönelik desteklerini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilerin daha fazla gelir sağlayacağı yeni ürünler üzerine yaptığı çalışma kapsamında ekinezya bitkisinin Tekke Mahallesi bölgesinde fayda sağlayacağını tespit etmişti. Burada gönüllü 3 önder çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile 2021 yılı Haziran ayında İnegöl’de ilk kez ekinezya ekimi yapılmıştı. Ekinezyada ilk hasat ise Ekim ayında gerçekleştirildi.

İlk denemede 7 dönüm alanda ekilen ekinezya, hasadı yapıldıktan sonra kurutularak çay haline getirildi. Öncü çiftçiler Hasan Esen ile Recep Tetik, ilk hasattan elde edilen ekinezya çayını bugün Belediye Başkanı Alper Taban’a hediye ettiler. Alper Taban, ekinezyanın tıbbî aromatik bitkilerinde olduğunu ifade ederek; “Bağışıklık sistemini güçlendiren, yine klinik araştırmalara göre soğuk algınlığına yakalanma oranını ciddi anlamda azalttığı ifade edilen bir bitki. İltihap söktürme özelliği, solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi edici özelliği bulunmakta. Apseye ve bronşite karşı etkili olduğu ifade ediliyor. Yine astım hastalığında da sentetik bir ilaç görevi gördüğü kanıtlanmış. Tabi tıbbi bitkilerin faydaları saymakla bitirilemeyecek boyutta. Biz bu yaz şehrimizde hep birlikte ilk kez ekinezya ekilişini yaptık. Tohum ektik bu tohum yeşerdi, ekinezya bitkisi çıktı. Hasadı yapıldı. Bugün de önder çiftçilerimiz ilk hasattan kurutarak elde ettikleri ekinezya çayını bizlere ikram ettiler. Bu araştırma faaliyetlerine devam edeceğiz. Emeği geçen bütün çiftçimize ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.