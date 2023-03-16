‘İlk Evim’ projesiyle ev sahibi olmaya hak kazanan engelli gencin babası: “Bu devirde kira fiyatları çok yüksek. Oğluma ev çıkınca sevindim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim” projesinde kura çekimleri Tuzla’da başladı. Kurada, engelli kontenjanında bulunan oğlunun adı çıkan ve ev sahibi olmaya hak kazanan Mustafa Çelebi, “Bu devirde kira fiyatları çok yüksek. Fiyatların yüksek olmasıyla insanların geçinmesi ve yaşaması da zorlaştı. Hayat şartları zorlaştı. Oğluma da ev çıkınca sevindim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim” projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde İstanbul için planlanan 50 bin sosyal konuttan, Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimi Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde 16 - 29 Mart tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlandı.

Kurulan çadırda kura çekimini izleyen ve adlarının çekilmesiyle ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar mutluluk yaşadı. 21 yaşındaki engelli oğulları Muhammed Eren Çelebi’nin de engelli kontenjanında ev sahibi olmaya hak kazanmasıyla Çelebi ailesi mutluluk yaşayan ailelerden biri oldu. Kura çekimini izlemeye gelen baba Mustafa Çelebi, duygularını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

“Oğluma ev çıkınca sevindim”

Mustafa Çelebi, "Pendik’ten geliyorum. Oğlum engelli olduğundan dolayı raporu var. Ev çıktı oğluma TOKİ’den. Bu devirde kira fiyatları çok yüksek. Fiyatların yüksek olmasıyla insanların geçinmesi ve yaşaması da zorlaştı. Hayat şartları zorlaştı. Oğluma da ev çıkınca sevindim. Damadıma da çıksaydı çok iyi olurdu ama şansa, kısmet değilmiş. Allah olmayanlara da, gönlünden ne geçiyorsa inşallah nasip eder. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Çok sevindim ve mutlu oldum. Allah cümlesine de nasip etsini Allah herkese nasip etsin” dedi.