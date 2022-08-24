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İlk defa kendi başına uçmayı başaran öğrencilerini otomobil gibi yıkadı

Bursa’da paratrayk eğitmeni verdiği eğitimler sonucunda ilk kez kendi başına uçmayı başaran öğrencilerini 34 derece sıcakta basınçlı su tabancasıyla yıkadı.

Haberde İnsan 24.08.2022, 09:32
İlk defa kendi başına uçmayı başaran öğrencilerini otomobil gibi yıkadı

Bursa’da paratrayk eğitmeni verdiği eğitimler sonucunda ilk kez kendi başına uçmayı başaran öğrencilerini 34 derece sıcakta basınçlı su tabancasıyla yıkadı.

İnegöl Belediyesi’nin Yenice Mahallesi’nde bulunan Dostum Tesislerinde ziyaretçilere paratrayk’la İnegöl’ü gökyüzünden izleme hizmeti veriliyor. Burada bulunan usta eğitmen Sabahattin Çetin, yeni paratrayk pilotları yetiştiriyor. 2 haftalık eğitimlerini tamamlayıp ilk kez kendi başlarına uçuş yapan Yalçın İlhan ve Murat Balcı, inişin ardından eğitmenleri Sabahattin Çetin’in kendileri için hazırladığı sürprizle karşılaştı. İnişin ardından eline basınçlı su tabancasını alan eğitmen; 34 derece sıcakta ilk uçuşlarını yapan öğrencilerini otomobil yıkar gibi yıkadı.

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