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İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl?
Şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran usta sanatçı İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor. Son alınan bilgilere göre sanatçının durumunun ağırlaştığı belirtildi.
Haberde İnsan 28.02.2022, 10:53
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
66 yaşındaki İlhan İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi.
Akşam gazetesinin haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi.
2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.