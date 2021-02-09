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İlgi görmeyen çocuklar pandemiden daha çok etkilenir

Kısıtlamalar kapsamında yeterince dışarıda vakit geçirmediği için evde sıkılan çocuklarla yapılabilecek eğlenceli aktivitelerle kaliteli vakit geçirilebilir.

Haberde İnsan 09.02.2021, 10:05
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İlgi görmeyen çocuklar pandemiden daha çok etkilenir

Kısıtlamalar kapsamında yeterince dışarıda vakit geçirmediği için evde sıkılan çocuklarla yapılabilecek eğlenceli aktivitelerle kaliteli vakit geçirilebilir.

Havaların ısınmasıyla birlikte ebeveyniler için çocuklarını evde tutmak zorlaşıyor. Korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar evde geçirilen zamanın artması, çocukların evde kapalı kalmasına, buna bağlı olarak sıkılamalarına neden oluyor. Ekran karşısında geçirilen zaman yerine ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurmasının ve onlarla yapılabilecek etkinliklerin onların gelişimini olumlu etkisi olduğunu belirten uzmanlar, yapılabilecek etkinlik çeşitlerinin sayısına göre çocukların dışarıya olan ilgilerinin azalabileceğini ifade edildi.

Evde ilgi yoksa çocuk dışarı çıkmak ister

Evde geçirilen zamanın çocuklar açısından verimli zamana dönüşebilmesi adına önerilerde bulunan psikiyatrist Yelda Öge, ailelerin kısıtlama dönemlerinde bu etkinlikleri daha çok uygulamaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Anne ve babanın özellikle bu dönemde çocuklarıyla ilgilenmesinin önemine dikkat çeken Öge, yeterince ilgi görmeyen çocukların kısıtlama döneminden olumsuz etkilenerek çıkacağını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Yelda Öge; “Tabi aileler ve çocuklar için zor bir süreç. Anne ve baba sürekli rol paylaşımı yapmalılar, çocuklarla evde yapabilecekleri güzel etkinlikler var. Örneğin spor yapabilirler, jimnastik yapabilirler çocuklar böyle etkinliklerden keyif alırlar. Bunun yanında parmak boyaları yapabilirler, aile resimleri çizebilirler, şarkılar söyleyebilirler bu tarz etkinliklere ağırlık verilirse çocukların sıkılma duygusu birazcık azalır. Çocuklar neden sıkılır? Eğer ekran karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa, anne ve baba yeterince ilgilenmiyorsa o zaman çocuklar pandemi sürecinden daha fazla etkilenirler. Çünkü duygusal ihtiyaçları karşılanan çocuklar, dışarıdaki sosyal hayata ilgi duymayacaklardır. Tabii ki onların dışarıda oyun oynamaya, koşup özgürce dolaşmaya ihtiyaçları var bunun farkında olmalıyız. Bu pandemi dönemi bittiğinde, risk faktörleri kalktığında bunları yapabilecekler. İzin saatlerinde ara ara dışarı çıkararak bu süreci telafi etmeye çalışabilirler” diye konuştu.

“Biz yetişkinlerin bile canı sıkılıyor onların nasıl sıkılmasın”

2 yaşında çocuğu olan Hüseyin Turgut, çocuğunun neredeyse 1 yılının evde geçirdiğinin altını çizerken, bu süre zarfında işten yorgun bir halde gelse de onun sıkılmasını önlemek için neler yaptığını anlattı. Turgut; “Çocuğum iki yaşında, neredeyse Covid-19 salgını nedeniyle bir yılı evde geçti. Ben fabrikada vardiyalı bir işte çalışıyorum. 8 saat orada çalışıyorum, eve döndüğümde çok yorgun oluyorum. Ne kadar yorulsam da çocuğumla ilgileniyorum, onunla boya yapıyorum, oyun oynuyorum, fırsat buldukça evimin önündeki parka çıkarıyorum. Bazen işlerim oluyor ama çocuğum için erteliyorum. Biz yetişkinlerin bile canı sıkılıyor onların nasıl sıkılmasın, eğlendirmek lazım. Bu dönemde çocuğumun psikolojisinin en az seviyede etkilenmesi için gayret gösteriyorum, elimden geleni yapıyorum. İnşallah bu dönem biter biz de çocuklarımız özgürce parklara gideriz” diye konuştu.
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