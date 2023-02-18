İletişim Başkanlığı çalışan basın mensuplarına destek oluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hem merkezde hem depremin olduğu illerdeki bölge müdürlüklerinde ilk andan itibaren 24 saat çalışma düzenine geçen İletişim Başkanlığı, basın mensuplarının sahadaki çalışmalarını kolaylaştırmak için alanlar oluşturdu. 13 karavanla basın mensuplarının yanında olan İletişim Başkanlığı, sahadaki basın mensuplarına çalışma ortamı sağlamak ve akreditasyon işlemleri gibi konularda destek veriyor. İletişim Başkanlığı, depremden etkilenen bölgelerde haberciler için basın merkezleri kurdu.

13 karavan habercilere tahsis edildi

Kahramanmaraş’ta 3, Gaziantep’te 3, Adıyaman’da 3, Malatya’da 1, Hatay’da 3 olmak üzere toplam 13 karavan tipi araç da basın mensuplarına çalışmaları için tahsis edildi. İletişim Başkanlığı tarafından, basın mensuplarına yönelik powerbank, termos, çanta, temizlik malzemeleri, koruma kıyafeti, maske, ışık ve sırt çantası gibi sahada ihtiyaç duydukları malzemeler de temin edildi. Basın kartı olmayan gazetecilerin de sahada çalışabilmeleri için gereken adımları atan İletişim Başkanlığı, uluslararası medyanın çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla da geçici akreditasyon kartları basıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bölgedeki depremzedelere gıda, battaniye, giyim, hijyenik ürün gibi yardımlar da ulaştırıyor.