İlerlemiş yaşına rağmen 500 kiloluk tomrukları keresteye dönüştürüyor

Bursa’da babasından devraldığı mesleği köyünde devam ettiren usta, 55 yıldır boyundan büyük tomrukları biçerek kerestecilik yapıyor.

Keles ilçesi Pınarçık köyünde babasından kalan kereste atölyesinde üretim yapan Adem Akgüngör (64), 10 yaşından itibaren kerestecilikle uğraşıyor. Bu işte 55 yıldır çalışan usta ağırlıkları 500 kiloyu bulan dev tomrukları ustalıkla ahşap ev yapımında kullanılacak kerestelere dönüştürüyor. Dev tomruklar ustanın hünerli ellerinde dakikalar içinde keresteye dönüşüyor. İlerlemiş yaşına rağmen yarım tonluk tomrukları biçen usta görenleri kendine hayran bırakıyor. Keresteye son yıllarda ahşap evlere ilginin artmasıyla birlikte yoğun talep olmaya başladı. Ustanın işleri ise büyük oranda artmış durumda.

Bu işi 55 yıldır yaptığını ifade eden Adem Akgüngör, "Bu işi babamdan öğrendim severek yapıyorum. Yaşım 64, 500 kiloluk tomrukları dakikalar içinde biçiyorum. Son yıllarda keresteye ahşap ev yapanlardan dolayı ilgi var. Kerestenin metrekaresini 5 bin liradan satmaktayım gücümün yettiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Pınarcık Köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun da, "Abimiz köyümüzün ve ihtiyacı olan herkesin kereste ihtiyacını karşılıyor. Babasından kalan dükkanında 55 yıldır çocuklarıyla birlikte çalışıyor. Yaptığı işten oldukça memnun biz de kendisinden çok memnunuz" şeklinde konuştu.