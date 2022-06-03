İlçenin ilk ve tek bayan şoförü

Bursa’nın Harmancık ilçesinin ilk ve tek bayan şoförü yolların tozunu atıyor.

Yıllardır aynı ilçede yaşayan Hülya Çelik, üniversiteyi bitirdikten sonra şoförlük yapmaya başlayınca ilçenin ilk ve tek şoförü oldu.

10 taksi şoföründen biri olarak ilçenin yollarında direksiyon sallayan Hülya Çelik’in ilçenin ilk kadın şoförü olduğu için diğer şoförlerden daha çok müşterisi var. Yolcular bayan olduğu için genellikle onun aracını tercih ediyor. Hedefi ise emekli olana kadar ilçenin yollarında direksiyon sallamak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden 4 yıllık işletme mezunu olan bayan şoförün aracına binmek isteyenler sıraya gidiyor.

Çelik, "İlçede 19 yıldır şoförlük yapıyorum. Herkes beni tanıyor. Bayan olduğum için yolcular daha çok talep gösteriyor. Ben üniversite mezunuyum ama bu işi yapıyorum. Bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum. Evliyim ve 1 çocuğum var, emekli olana kadar bu işi yapacağım" dedi.

Harmancık durağında taksicilik yapan Salih Doğru, "Ben 1989 yılından itibaren taksicilik yapıyorum. Durağımızın ilk bayan şoförü Hülya hanım, kendisinden çok memnunuz. lk çalışmaya başladığında insanlara tuhaf gelmişti şimdi herkes alıştı. Hülya hanımın müşterisi bizden daha fazla insanlar onu daha çok tercih ediyor" şeklinde konuştu.