İlçedeki çocuklar toplu sünnet oldu, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

Kastamonu’nun ilçesinde düzenlenen 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali çerçevesinde tüm masrafları karşılanarak sünnet ettirilen çocuklar için şenlik düzenlendi. Çocuklar aileleri ile katıldığı şenlikte doyasıya eğlenirken, 10 bin vatandaşa ise yemek ikram edildi.

Kastamonu’nun ilçesinde Tosya Belediyesi düzenlenen 23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, tüm coşkusu ile devam ediyor. 4 gündür devam eden festival çerçevesinde ilçede bulunan çocuklar ise toplu olarak sünnet ettirildi. Tüm masrafları karşılanarak sünnet ettirilen 60 çocuk için Tosya Belediyesi tarafından şenlik düzenlendi. Tosya Belediyesi önünde sünnet kıyafetleri ile toplanan çocuklara Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra çocuklar için araç konvoyu ilçe merkezinde kornalar eşliğinde tur attı. Çocuklar şehir turunun ardından Tosya Mesire Alanı’nda kendileri için hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Şenlik çerçevesinde de yaklaşık 10 bin vatandaşa yemek ve helva ikram edildi.

"60 çocuğumuz sünnet oldu"

Karadeniz Bölgesi’nin en iddialı festivallerinden birisine imza attıklarını ve çocukları da bu çerçevede mutlu ettirmek istediklerini söyleyen Başkan Kavaklılgil, “23. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali’nin bugün son gününü gerçekleştiriyoruz. Türkiye çapında çok kaliteli, kıymetli sanatçılarımızı, yazarlarımızı şehrimizde ağırladık. Birçok etkinlik düzenledik. Sosyal anlamda vatandaşlarımızın katılabileceği yarışmalar düzenledik. Bugün de gençlerimizin, çocuklarımız için bir sünnet şöleni gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 10 bin kişiye Tosya usulü pilav ve kavurma ikram edeceğiz. Kazasız belasız bu akşam festivalimizi tamamlamayı amaçlıyoruz. Tosya ticaret hacmiyle, bıçkısı, ağacı, pirinci ile Türkiye, hatta dünyaya nam salmış bir ilçe. Bu ilçenin tanıtımını biraz fazla yapabilmek bize nasip oldu. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin belli bir kısmında çok iddialı bir organizasyonu gerçekleştirdik. Şu anda 60 çocuğumuz sünnet oldu. Onarı bütün kıyafetleri, hediyeleri karşılanarak mutlu ettik” dedi.

İlçede yaşayan çocuklar ise şenlikte çocuk eğlendiklerini belirterek Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e teşekkür etti.