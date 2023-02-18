İl il deprem bölgelerini dolaşıp gözleme yapıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine Muğla’dan gelen 12 kişilik aile deprem bölgelerinde gözleme yapıp ücretsiz dağıtıyor.

Muğla’nın Milas ilçesinden gelen 12 kişilik aile 10 ilde meydana gelen deprem sonrası gönüllü olarak il il, ilçe ilçe dolaşıp depremzedeler başta olmak üzere güvenlik güçlerine gözleme yapıyor. Her ilde birer gün kampanyasıyla dolaşan aile gün boyu gözleme yapıyor. Fatma Eren isimli kadın günlerdir gönüllü çalıştıklarını söyledi. Eren, "Muğla’dan geliyoruz. Günlerdir deprem bölgelerinde sıcak gözleme yapıyoruz. Bir nebze bile olsa yardımımız dokunuyor. Her ilde bir gün kampanyamız var. Bu gün Nurdağı ilçesindeyiz’’ dedi.