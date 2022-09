İl AFAD Müdürü Oruk, vatandaşları uyardı: "Biz her an depreme hazır olmak zorundayız"

Her 30 yılda bir Bingöl’de 5 üzerinde büyük deprem olduğunu ve bunların son 10 yılda bir tekrarlandığını belirten İl AFAD Müdürü Kerem Oruk, "6 üzerindeki bir deprem de 30 yılda bir olmaktadır. Bu faylar 30 yılda bir kırılıyor. Baktığımız zaman bu periyotlara, çok kritik bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz her an depreme hazır olmak zorundayız ki bilim insanları bunu net bir şekilde ifade etmektedir” dedi.

1934 ile 2003 yılları arasında büyük depremlerin yaşandığı ve toplamda bin 538 kişinin hayatını kaybettiği Bingöl için uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Bingöl’ün Doğu Anadolu Fay Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kesişme noktasında yer aldığının altını çizen AFAD İl Müdürü Kerem Oruk da, Bingöl’de her 30 yılda bir ciddi depremlerin yaşandığını hatırlattı. "Afet Acil Mobil Uygulaması" ve afet acil durum çantasının önemine değinen Oruk, her an depreme hazır olmak zorunda olduklarını söyledi.

"Çok kritik bir bölgede yaşıyoruz"

Bingöl’ün kritik bir bölge olduğunu aktaran Oruk, “Depremin Anadolu’ya giriş noktası ne yazık ki Bingöl. Doğu Anadolu Fay Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kesişme noktasında yaşıyoruz. Her 30 yılda bir Bingöl’de 5 üzerinde büyük deprem ki bunlar son 10 yılda bir tekrarlanıyor. 6 üzerindeki bir deprem de 30 yılda bir olmaktadır. Bu faylar 30 yılda bir kırılıyor. Biz, yakın geçmişe doğru gittiğimiz zaman 2003’de ciddi bir deprem yaşadık. 1971’de ve 40’lı yıllarda yaşadık. Baktığımız zaman bu periyotlara, çok kritik bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz her an depreme hazır olmak zorundayız ki bilim insanları bunu net bir şekilde ifade etmektedir” diye konuştu.

Afet Acil Mobil Uygulaması ve afet Acil durum çantasının önemine değinen Oruk, “Biz AFAD olarak hazır mıyız? Şüphesiz ki hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ancak AFAD’dan ziyade insanlar olarak hazır mıyız? Depremin ilk 6 saati bizim için en kritik saattir. Çünkü o kriz anında istediğiniz kadar güçlü ve hazırlıklı olun kendi kendinize yetmeniz gerekiyor, devletin imkanları size ulaşana kadarki süreçte. Bu noktada 2 önerimiz var; birincisi Afet Acil Mobil Uygulaması, ikincisi ise afet acil durum çantasıdır. Neden özellikle mobil uygulamasını söylüyoruz, toplanma alanını bilmemiz lazım. Nerede toplanacağız, nereye gideceğiz ve acil durum çağrısı başlatabilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Oruk, “Afet acil durum çantası bizim için hayati önem taşımaktadır. Öncelikle yaşam kaynağımız olmazsa olmaz suyumuz. Sizler kendi aile standartlarınıza göre artırabilirsiniz. Su, yağmurluk; ilk yardım setinin içinde bir boyun bağı, gazlı bezler, tentürdiyot, yara bandı, maske, sargı bezi, makas ve bantlar; radyo, iki pil, koli bandı, el feneri, peçete, kalem, sabun, düdük, not defteri, termal örtü, ıslak mendil ve mevsim şartlarına göre kıyafet. Ayrıca çantanın içine çocuğunuz için oyuncak, kuru gıda, konserve koyabilirsiniz. Bunun ilavesini yapmak sizin elinizdedir” diye konuştu.