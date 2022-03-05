banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

‘İklim muhafızları’ doğayı kirleten atık malzemeleri paraya dönüştürüyor

Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘iklim muhafızları’ projesi kapsamında evlerinden getirdikleri kağıt ve plastik gibi atık malzemeleri okulun sığınak bölümünde depoluyor. Sınıflar arasında yarışmaya dönüşen projede haftalık olarak en çok atık malzeme biriktiren sınıf haftanın birincisi oluyor. Elde edilen gelirle de okul aile birliğine katkı sağlarken okulun eksikleri geri dönüşüm adı altında toplanan atık malzemelerin satılmasıyla karşılanıyor.

Haberde İnsan 05.03.2022, 11:27
‘İklim muhafızları’ doğayı kirleten atık malzemeleri paraya dönüştürüyor

Osmaniye’de Güneysu İlkokulu öğrencileri ‘iklim muhafızları’ projesi kapsamında evlerinden getirdikleri kağıt ve plastik gibi atık malzemeleri okulun sığınak bölümünde depoluyor. Sınıflar arasında yarışmaya dönüşen projede haftalık olarak en çok atık malzeme biriktiren sınıf haftanın birincisi oluyor. Elde edilen gelirle de okul aile birliğine katkı sağlarken okulun eksikleri geri dönüşüm adı altında toplanan atık malzemelerin satılmasıyla karşılanıyor.

Osmaniye’de Güneysu İlkokulu’nda öğrenim göre 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlarında öğretmenleri tarafından başlatılan ‘iklim muhafızları’ projesi kapsamında atık malzeme toplamaya başladı. Zaman içerisinde öğretmen ve velilerin de katılım gösterdiği projede öğrenciler evlerinde topladıkları kağıt ve plastik gibi geri dönüşüm malzemelerini sabah okula gelirken yanlarında getiriyor. Okulda görevliye teslim edilen atık malzemeler tartıldıktan sonra belirtilen sınıf gurubuna bırakılıyor. Öğrencilerin bilinçlenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yarışmaya da dönüşe projede sınıf bazında haftalık olarak en çok geri dönüşüm malzemesi biriktiren sınıf birinci oluyor. Birinci olan sınıflara da istekleri doğrultusunda çeşitli hediyeler verilirken bazen de yarışmanın birincilik gururu ile pasta kesiliyor. Kesilen pasta sınıfta hep birlikte yenirken öğrenciler elde ettikleri haklı gururun mutluluğunu yaşıyor.

“Sıfır atık projesi çalışmalarına destek olmaya başladık”

İklim muhafızları projesiyle ilgili bilgiler veren Sınıf Öğretmeni Ahmet Uzan, “2021-2022 eğitim öğretim yılı başında Osmaniye Güneysu İlkokulu olarak Avrupa’daki ve Türkiye’deki okulların ortaklaşa projeler oluşturdukları etwinning portalında 9’u ülkemizden ve 2 yabancı ortak okul ile iklim muhafızları isimli projemize başladık. Projemiz günümüzde dünyamızın en büyük problemlerinden biri olan özellikle yeryüzünde yaşayan biz insanların bilinçsiz tüketim alışkanlıklarıyla artan iklim değişikliği problemlerini azaltmayı hedeflemektedir. Biz de Güneysu İlkokulu olarak sınıfımızla iklim muhafızları projemiz kapsamında ülkemizde yürütülen sıfır atık projesi çalışmalarına destek olmaya başladık. Öncelikle geçtiğimiz ocak ayında tüm sınıflarımızda enerji tasarrufu haftasında geri dönüşümün enerji tasarrufuna katkısından, doğaya olan faydalarından bahsettik. Hem öğrencilerimize hem velilerimize geri dönüşüm olayının bir çöp toplama faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğinden bahsettik. Geri dönüşüm dünyada ekolojik dengesinin korunması anlamında çok değerlidir. Üretilen her kağıt, plastik, cam vb. ürünler için hem üretiminde hem de sonrasında doğaya büyük zararlar veriliyor. Bu dengenin bozulması nedeniyle, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar sonucunda sel, hortum vb. doğal dengesizlikler dünyamızda artmaya başladı. Ayrıca hepimiz görüyoruz ki dünyada enerji ihtiyacı tüm ülkelerin en büyük problemidir. Bizimse ülkemizde enerji kaynaklarını koruma amacıyla bu geri dönüşüm olayına daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

“Çocuklarımız geri dönüşümü öğreniyor”

Haftada yaklaşık 1 ton civarında atık malzeme topladıklarını ifade eden Uzan, “Geri dönüşüm sayesinde kullandığımız kağıtlar, plastikler, camlar üretilirken harcanan enerjiyi büyük oranda tasarruf yaparak geri kazanmış olmaktayız. Gelecek nesiller için de hem enerjimizi hem yaşadığımız çevreyi korumamız gerekmektedir. Bu bilinci hem çocuklarımıza hem ailelerimize kazandırmak için çalışmalarımızı düzenledik. Öğrencilerimizden evlerde oluşan Geri dönüşüm atıklarını çöpe atmadan düzenli olarak okula getirmelerini istedik. Onları hem bilinçlendirmek hem teşvik etmek içinde okulumuzda sınıf bazında yarışmalar yapmaya başladık.1.2.3. ve 4. sınıflarda en çok geri dönüşüm toplayan sınıfımızı belirleyip o sınıfları her hafta cuma günleri çeşitli hediyelerle ödüllendirmeye başladık. Öğrencilerimiz evlerinde getirdikleri geri dönüşüm atıklarını sabah ilk derse girmeden görevlimize teslim ediyor. Görevlimizde sığınakta oluşturduğumuz geri dönüşüm yerimize, öğrencinin sınıfına ait olan bölüme bırakıyor. O hafta sınıf sınıf ayrı bir şekilde biriken atıklar tartılarak o haftanın birincileri belirlenmiş oluyor. Öğrencilerimiz geri dönüşüme bizi sevindirecek derecede sahip çıkıyor. Geçtiğimiz 3 haftada da yaklaşık 2 ton geri dönüşüm atığını geri dönüşüme kazandırdık. Çocuklarımız geri dönüşümü öğreniyor. Geri dönüşüm sayesinde önlenen ağaç kesimi, önlenen çevre kirliliği, yine bu ürünlerin üretimi için harcanan enerjinin tasarrufu sayesinde çevremiz kazanıyor ülkemiz kazanıyor okulumuz kazanıyor” dedi.

“1 ton kağıtla 17 ağacın kesilmesini önlüyoruz”

Projeyle ülke ekonomisine hem de okul aile birliği bütçesine katkı sağladıklarını söyleyen Okul Müdürü Halil Sünbül, “Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan sıfır atık projesine Güneysu İlkokulu olarak tam destek veriyoruz. Sınıflarımızdan gelen atıklarla beraber haftalık ortalama bin kilo atık topluyoruz. Hem ülke ekonomisine hem de okul aile birliği bütçesine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Bin kilo topladığımız atık kağıtla 17 tane ağacın kesilmesini önlüyoruz. Bizim bin 100 öğrencimiz var. Çarpan etkisiyle birlikte biz 4 bin bireyi bilinçlendirmiş oluyoruz. Katkılarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Evlerindeki geri dönüşüm malzemeleri okula getirdiklerini söyleyen öğrencilerde, “Geri dönüşüm sayesinde ürünler üretilirken daha az enerji kullanılıyor. Bu sayede havamız temiz kalır. Plastikler doğamızı kirletiyor ve zarar veriyor. Bundan dolayı plastikleri geri dönüşüme atıyoruz. Bizlerde evimizdeki geri dönümleri okulumuza getiriyoruz. Böylelikle okulumuz kazanıyor biz kazanıyoruz. Daha sonra okulumuzun eksiklerini tamamlıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18