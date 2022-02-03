banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

İkizler, kansere birlikte kafa tuttu

İkiz kardeşler Çiğdem ve Yeşim, bir hafta arayla meme kanseri tanısı aldı. Aynı gün doğup aynı dönemde kanser tedavisi gören 47 yaşındaki ikizler, kansere de birlikte kafa tuttu. İlk tanıyı alan Çiğdem Serfiçeli, “Kanser olduğumu öğrenince hemen ikizimi aradım. Çünkü ben hasta olduğumda bir hafta sonra hep o da hasta olurdu. Nitekim bu hastalığa da bir hafta arayla beraber yakalandık ve kanseri beraber atlattık” dedi.

Haberde İnsan 03.02.2022, 10:55
İkizler, kansere birlikte kafa tuttu

İkiz kardeşler Çiğdem ve Yeşim, bir hafta arayla meme kanseri tanısı aldı. Aynı gün doğup aynı dönemde kanser tedavisi gören 47 yaşındaki ikizler, kansere de birlikte kafa tuttu. İlk tanıyı alan Çiğdem Serfiçeli, “Kanser olduğumu öğrenince hemen ikizimi aradım. Çünkü ben hasta olduğumda bir hafta sonra hep o da hasta olurdu. Nitekim bu hastalığa da bir hafta arayla beraber yakalandık ve kanseri beraber atlattık” dedi.

İzmir’de yaşayan Çiğdem Serfiçeli ve Yeşim Akın, 18 Ağustos 1975’te tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Dünyaya gözlerini birlikte açan ikizler, kansere de aynı anda yakalandı. 2 Ağustos 2021’de rutin kontrol için hastaneye gittiğinde mamografi de çektiren Çiğdem Serfiçeli, meme kanseri tanısı aldı. Serfiçeli, hemen ikiz kardeşini arayarak onun da doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Yeşim Akın da hemen bir hastaneye giderek 10 Ağustos 2021’de ikizi ile aynı tanıyı aldı. Sağ memelerinde 1. evre kansere rastlanılan ikiz kardeşler, Medicana International İzmir Hastanesinde başlatılan tedavi ile sağlığına kavuşurken, ikisinin de takip süreçleri devam ediyor.

“Hislerimiz çok kuvvetli”

Yaşadıkları süreci anlatan Çiğdem Serfiçeli, “Geçen sene rutin kontrol için hastaneye gittiğimde mamografi çektirmek istedim. Bu süre zarfında meme kanseri olduğumu öğrendim. Hemen ikizimi aradım. ‘Mutlaka senin de doktora gitmen gerekiyor’ dedim. Genetik olarak ikizimde de aynı durum olabilir mi diye soru işaretlerim oluşmuştu. O da 10 Ağustos’ta aynı teşhisi aldı. İkimizin de sağ memesinde kansere rastlandı. Kanser tanısı konulduğunda elbette kendimizi kötü hissettik ama ikizimle birlikte harika hocalara denk geldik. Süreci çok güzel atlattık ve şu an çok şükür iyiyiz. Sanırım tek yumurta ikizlerinin birbirleri ile ilgili hisleri çok fazla. Biz de öyleyiz. Ben hasta olduğumda bir hafta sonra hep o da hasta olurdu. Hislerimiz çok kuvvetli. O bir şey hissettiğinde gece yarısı telefonla arar. Çocukluğumuzdan beri hep böyleydi. Bu hastalığa da beraber yakalandık ve kanseri beraber atlattık” diye konuştu.

“Teşhislerimiz arka arkaya konuldu”

İkizi Yeşim Akın da şunları söyledi: “Kız kardeşime kanser tanısı konulunca ben de hastaneye gitme gereği duydum. Bana da aynı teşhis konuldu. İkizimle ağustos ayında doğduk, teşhislerimiz de geçen sene ağustos ayında arka arkaya konuldu. İkizimle hastalığı iyi atlattık. Birbirimize çok destek olduk. İyi hocalara denk geldik. Şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnsanlar mutlaka kontrollerini yaptırmalı. Doktorlarına inansınlar. Kemoterapiyi ve radyoterapiyi çok rahat atlattım ve şu anda da çalışıyorum.”

“İkizlerimiz aynı dönemde tanı aldı”

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Gülcan Bulut ikiz hastaların tedavi süreçleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Çiğdem Hanım hormonal tedavi adayıydı. Radyoterapi ve hormonal tedavi aldı. Tümörü 7 milimdi ve evre 1 hastaydı. Çiğdem Hanım, taramalarla hastalığı tespit edilen ve ikizine de yol göstermiş bir hastamız. Yeşim Hanım’ın tümörü biraz daha büyük olduğu için önceliğimiz kemoterapi oldu. Radyoterapisini de tamamladıktan sonra hormonal tedaviye başladı. İkisinin de metastazı yok ve takipli hastalar. Hormonal tedavi süreçleri devam ediyor. Bizim kardeş hastalarımız, dizigot ikizlerimiz oluyor ama burada ikizlerimiz aynı dönemde tanı aldı. Bu ilginç oldu. Şu an durumları iyi. İkisi de hastalığı iyi atlattı. İkisi de şu anda takip sürecinde. Kanserden ziyade geç kalmaktan korkmalıyız. Bunun için taramalarımıza önem vermemiz gerekiyor. Kanserin sadece genetik yatkınlığı yok. En önemli sebepleri çevresel faktörlerdir. Bunun için de en büyük çevresel faktörlerden olan sigaradan uzak durmak gerekiyor.”

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11