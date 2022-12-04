İkiz kardeşler ailelerinin vasıtasıyla tanıştıkları wushu’da dünya birincisi oldu

Bursa’da bir yıl önce ailelerinin teşvikiyle tanıştıkları wushu’da elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen ikiz kardeşler Kürşat Metin ve Ecrin Taktakçı, Bursa’da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda birinci oldu.

Anne ve babalarının yönlendirmesiyle bir yıl önce wushu yapmaya başlayan 11 yaşındaki Kürşat Metin ile ikizi olan kız kardeşi Ecrin, Türkiye’de katıldıkları birçok şampiyonada dereceler elde edip milli takıma seçildi. İkiz kardeşler, ekim ayında Afyonkarahisar’da yapılan 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası’na katılarak ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Ecrin 42 kiloda Balkan ikincisi, Kürşat Metin ise 32 kiloda üçüncü olma başarısını gösterdi.

Haftanın 3 günü çalışmalarını antrenör Enes Gezer eşliğinde sürdüren Yıldırım Belediyespor’un lisanslı sporcusu olan ikiz kardeşler, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda dünya birincisi oldu. İlk önce Kürşat Metin Taktakçı dünya birincisi olurken, daha sonra da ikiz kardeşi Ecrin Taktakçı dünya şampiyonu oldu.

İlk defa Alpagut’a katıldığını söyleyen Kürşat Metin Taktakçı, "Burada ilk defa Alpagut’a katıldım ve dünya birincisi oldum. İlk defa katıldığım ve dünya birincisi olduğum için çok mutlu oldum. İkiz kardeşimden de dünya birinciliği bekliyorum" dedi.

İkiz çocuklarının dünya birincisi olduğunu ve mutlu olduğunu söyleyen anne Derya Taktakçı, "Dün bizim için çok heyecanlı bir gündü. Alpagut’a ilk defa katıldık ama birincilikle sonuçlandı. Ecrin’den de aynı performansı bekliyoruz. Hem ağlayasımız hem de sevinesimiz geliyor. Kürşat ortalama bir buçuk yıldır uğraşıyor, Ecrin ise yaklaşık 9 aydır uğraşıyor. Ama Ecrin de bayağı ona yetişti" dedi.