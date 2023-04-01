İkinci köprü Fatsa OSB ve Bolaman trafiğine nefes aldıracak

Karadeniz’in en önemli üretim üssü ve istihdam kapısı olan Ordu Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) bağlantı sağlayacak köprü, bölge trafiğine nefes aldıracak.

Fatsa’yı ziyaret eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve beraberindeki heyetle yatırımları inceledi. Fabrikaları da gezen Vali Sonel, OSB’nin trafiği açısından köprünün yapımının çok önemli olduğunu söyledi.

Fatsa OSB’nin şehrin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Vali Sonel, “Fatsa ilçe merkezimiz ile Organize Sanayi Bölgesi arasında Bolaman Irmağı üzerinde ikinci köprüye ihtiyaç vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun şehrimizi ziyaretinde konu gündeme gelmişti. Allah razı olsun, kısa sürede 130 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde köprümüz yapıldı. Hem Fatsa’nın trafiğinin rahatlatması açısından hem de Fatsa ile OSB’nin bağının korunması açısından çok önemliydi” dedi.

Bolaman Irmağı üzerindeki ikinci köprünün Fatsa OSB’ye ve Bolaman trafiğine nefes aldıracağını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise “Her geçen gün yeni üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi’nin lojistik taşıma faaliyetlerinin kapasitesinin artmasıyla Bolaman Kavşağı’ndan sanayi bölgesine geçişte alternatif ulaşım aksı oluşturarak hem ana yol bağlantısı hem de transit geçişi sağlayacak çift şeritli araç ve yaya köprüsü bölgenin trafik sıkışıklığını oldukça rahatlatacaktır. Organize Sanayi Bölgemizdeki transferler oldukça rahatlayacak ve trafik yoğunluğu azalacaktır” diye konuştu.