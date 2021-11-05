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İkinci Karabağ Savaşı’nda saldırılardan en fazla etkilenen Terter’de restorasyon çalışmaları devam ediyor

İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin roketli saldırılarından en çok etkilenen Azerbaycan’ın Terter şehrinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Haberde İnsan 05.11.2021, 12:31
İkinci Karabağ Savaşı’nda saldırılardan en fazla etkilenen Terter’de restorasyon çalışmaları devam ediyor

İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin roketli saldırılarından en çok etkilenen Azerbaycan’ın Terter şehrinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan’ın Terter şehri, 27 Eylül 2020’de başlayan ve 10 Kasım 2020’de sona eren İkinci Karabağ Savaş’ı sırasında Ermeni askeri güçlerinin saldırılarından en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Şehirde harabeye dönen sivillerin yaşadığı evlerin büyük bir kısmı tamir edilirken, bazı yerlerde ise onarım çalışmaları devam ediyor

Terter’de 5 bin 600 ev onarıldı

Ermenistan silahlı güçlerinin saldırıları sonucunda Terter şehrinde 6 bine yakın ev, konut, mağazalar ve kamu binaları kısmen hasar gördü. Bunlardan 57 ev ve 5 kamu binası tamamen yıkıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla, yaklaşık 5 bin 600 bina onarıldı, 44 ev ve 4 yapı yeniden inşa edilerek sahiplerine teslim edildi. Kentin yeniden yapımı için ise restorasyon çalışmaları devam ediyor. Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komisyonu denetiminde yürütülen bu çalışmalar kapsamında, 13 ev, 1 kamu binası inşa edilirken 300’den fazla binada da onarım çalışmaları sürüyor.

Smerch roketinin düştüğü ev müze gibi korunuyor

Yasaklı Smerch roketinin isabet etmesi sonucunda harabeye dönen 63 yaşındaki Sahib İsmayılov’un evi, Ermeni terörünün izlerinin korunması ve dünyaya gösterilmesi amacıyla müze olarak korunuyor. İsmayılov için inşa edilen yeni ev ise bizzat Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından teslim edilmişti.

İkinci Karabağ Savaşı döneminde Ermeniler tarafından evine “Smerch” roketi atıldığını belirten Sahib İsmayılov “Buna rağmen galibiyet bizim oldu. Allah şehitlerime rahmet etsin, gazilerimize acil şifa versin. Ermeniler siviller attığı yasaklı roketleri bütün dünyaya göstermek için benim harabeye dönen evimiz müze gibi kalmasına karar verildi” dedi. Roketin saldırılar başladığında ailesini sığınağa götürdüğü sırada evine isabet ettiğini vurgulayan İsmayılov, “Yıkılan evimin yerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapıldı. Kendisi 3 Ekim’deki ziyareti sırasında benimle görüşerek yeni yapılan evi bana teslim etti” ifadelerini kullandı.

Ermenilerin saldırılarında 13 binden fazla bina hasar gördü

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’ın sivil yerleşkeleri saldırılara maruz kaldı. Bu saldırılar sonucunda Azerbaycan’ın 11 ilinde 13 binden fazla bina hasar gördü. Hasar gören binaların 12 binden fazlasında yapım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

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