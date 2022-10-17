İkinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybedenler Gence’de anıldı

Azerbaycan’ın Gence kentinde İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan’ın saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’de, 27 Eylül 2020’de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin füzeli saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı. Gence Valisi Niyazi Bayramov, Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gence Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, diplomatlar ve Azerbaycan vatandaşları, füzenin düştüğü alanı ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Daha sonra düzenlenen anma programında konuşan Gence Valisi Bayramov, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’nda Gence şehrinin zor günlerden geçtiğini belirterek, “Düşman Gence’deki sivilleri roketli saldırılarla hedef aldı. Saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti, 142 sivil ise yaralandı, 3 binden fazla iş yeri zarar gördü. Biz Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in etrafında birleşerek tek bir yumruk olduk. Gence halkı korkmadı ve sayın cumhurbaşkanının etrafına toplandı. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum” dedi.

Ermenistan’ın savaş suçları hakkında 87 ceza davası açıldığını söyleyen Başsavcı Yardımcısı Elçin Memmedov, “Bu davaların 39’u sivillerin öldürülmesi ve sağlığına zarar verilmesi ile ilgili. Mayın patlaması sonucunda sivillerin yaralanması hakkında 26, Karabağ’da silahlı grupların işlediği suçlar hakkında 8, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün bozulmasıyla ilgili 4, sivil altyapının ağır ateş altına alınması hakkında 3, işgal sırasında tarihi yapıların yıkılması ve tahrip edilmesi hakkında 3, fosfor mermisi ve yasadışı silah taşımaları hakkında da davalar açılmıştır” diye konuştu.

“Uluslararası mahkemelerin adaletli karar vereceğine inanıyoruz”

Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan tarafından Gence’nin füzelerle hedef alınması konusunda bazı devletlerin halen sustuğunu belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Elnur Memmedov, “Tarafımızdan bu suçlarla ilgili iki uluslararası mahkemeye başvuruldu. Ocak 2021’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Uluslararası Adalet Mahkemesi’ne başvurduk. Her iki mahkemeye savaş zamanı Gence ve diğer şehirlerimize yapılan füzeli saldırılarla ilgili belgeler toplanarak sunulmuştur. Bu saldırıların Azerbaycan halkına karşı olan nefret eylemleri olduğunu kendilerine ilettik. Bu meseleler hakkında uluslararası mahkemelerin adaletli karar vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gence saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu, Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye 4, 5, 8, 11 ve 17 Ekim tarihlerinde 5 ayrı füzeli saldırı düzenlemiş, saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda apartmanlar, binalar ve araçlar ile altyapı tahrip edilmişti.