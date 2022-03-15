İkinci baharda el işi atölyesindeler

Niğde’de Bor Ahmet Kuddüsi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleri; örgü örerek, ahşap, seramik, alçı boyama yaparak günlerini huzur içinde geçiriyor.

Merkezde açılan el sanatları atölyesine katılan yaşlılar; usta öğreticilerin yardımıyla kazak ve atkı örüyor, ahşap, alçı ve seramik boyuyor, çiçek tanzimi yaparak atık malzemeleri değerlendiriyor. İlgi duydukları alanlara yönlendirilen huzurevi sakinleri, bu sayede hem vakitlerini güzel geçiriyor hem de sosyalleşiyor.

"Huzurevi sakinlerinin güzel vakit geçirmeleri için el işi faaliyetleri, geziler ve piknikler düzenliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selman Durmaz yaptığı açıklamada, merkezin 1992 yılından beri faaliyet gösterdiğini ve 111 kişiye hizmet verdiğini söyledi. Merkezde yapılan faaliyetlerin yaşlıların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi üzere kurgulandığını anlatan Durmaz, "Huzurevi sakinlerinin güzel vakit geçirmeleri için el işi faaliyetleri, geziler ve piknikler düzenliyoruz. Yaşlılarımız, bunların dışında sportif faaliyetlere katılıyor. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımız arasında yapılan bocce turnuvasına katılıyor. Merkezimizdeki bocce sahamızda antrenmanlarını yapıyorlar. Turnuvada becerilerini sergileyerek başarılar elde ediyorlar" dedi.

Merkezin 62 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu ifade eden Durmaz, yaşlıların havanın durumuna göre bahçeye çıkıp yürüyüş yapabildiğini söyledi. Durmaz, huzurevi sakinlerinin yaptığı el işlerinin satışının olmadığını bildirerek, ürünlerin belli bir sayıya ulaşması durumunda gerekli izinleri alarak hayır panayırı düzenleyebileceklerini ifade etti.

"Bunları zevkle yapıyorum"

Huzurevi sakinlerinden 71 yaşındaki Mahmut Eralp ise çiçek tanzimi yaptığını belirterek, "Süs yapıyoruz. Kasnaklarımız hazır, çiçeklerimizi tek tek diziyoruz, silikonla yapıştırıyoruz. Zevkle yapıyoruz, zaman öldürüyoruz. Bunları isteyenlere hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Paspas ören Raziye Işık ise ellerinden geleni usta öğreticilerle yaptıklarını kaydetti. İşlerini kendi gördüğünü anlatan Işık, "Günde bir saat Kuran’a yer ayırırım. Bunları zevkle yapıyorum. Bunu yapmazsam duramam. Bunlarla kendimi oyalıyorum" diye konuştu.