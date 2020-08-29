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İki yıldır çadırda yaşayan aile yeni evlerini görünce inanamadı

İKİ YILDIR ÇADIRDA YAŞAYAN AİLEYE YARDIM GÖNÜLLÜLERİ SAHİP ÇIKTI

Haberde İnsan 29.08.2020, 11:29
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İki yıldır çadırda yaşayan aile yeni evlerini görünce inanamadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yıldır çadırda yaşayan 7 kişilik aileye yardım gönüllüleri sahip çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yıl önce yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle kocasından ayrı yaşayan, 6 çocuğu ile birlikte ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı Mahallesinde zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Kadriye Çelik’e merkezi Şanlıurfa’da bulunan Rahmet Derneği gönüllüleri sahip çıktı. Gönüllüler tarafından aile için kiralanan bir ev A’dan Z’ye eşyalarla döşenerek teslim edildi.

Sürpriz yapıldı

Anne ve çocuklar evi ve eşyaları görünce mutlu olurken, Anne Kadriye Çelik, ‘Şimdi tüm bunlar benim mi’ diyerek mutluluğunu gizleyemedi.

Ev sıfırdan dizildi

Yardım gönüllülerin desteğiyle yürütülen çalışma sonrasında kiralanan eve oturma odası, çocuk odası ve ranzaları, kanepe, halı mutfak eşyaları, gıda, beyaz eşya, kıyafet gibi tüm malzemeler aile için temin edildi.

"Gözlerime inanamadım, çok mutlu olduk"

2 yıldır çadırda yaşadıklarını ve doğru dürüst kimsenin kendilerine yardım etmediğini söyleyen anne Kadriye Çelik, ”Burada kime gittimse bana dediler gençsin, sana yardım yapamayız dediler. Bizde yazları mevsimlik işçi olarak tarlalara giderek geçimimizi sağlamaya çalışıyorduk. Uzun bir zamandır Rahmet Derneği gönüllüleri bana erzak, çocuklarıma elbise getiriyordu. Şimdide bana ev kiralayıp, döşemişler, çok mutlu oldum. Allah kendilerinden razı olsun, onlardan başka şimdiye kadar kimse bize yardım etmedi. Allah kendilerinden razı olsun” dedi

Şanlıurfa Rahmet Derneği Başkanı Mehmet Doğan ise, ” Biz bu ailemizin çadırda yaşam dramını yerel medyada haber olmasıyla öğrendik, bizde Rahmet Derneği olarak bu ailemize ulaştık. Gittiğimizde incecik bir çadırda, yaz, kış çok zor şartlarda 6 tane çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir anneyle karşılaştık. Bu ailenin ihtiyaçlarını gidermek için Siverek ve Şanlıurfa’da ki gönüllülerimiz ile birlikte harekete geçtik ve ailemize bir ev tuttuk. Bu evi dayadık, döşedik. Bütün ihtiyaçları karşılandı. Daha sonra aile Siverek merkeze getirilerek, bir sürpriz yaptık. İnşallah ailemiz daha rahat ve daha huzurlu yaşayacak. Çocukların eğitimi konusunda çok girişimleri yaptık, Valiliğimizde çocukların eğitimi takip edip, destek olacak. Bu saatten sonra anne ve çocukları daha insani koşullarda yaşayacak. Bu çalışmada bize destek çıkan başta Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve adını sayamadığım tüm yardım severlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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