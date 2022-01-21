banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?

İki öğrenci, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedalladı

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2 öğrenci, Muğla’dan Antalya’ya bir haftada 850 kilometre pedal çevirerek, ziyaret ettikleri okullarda ağız ve diş sağlığını eğitiminin yanı sıra bisiklet kullanımına dikkat çekti. Sınıfa bisikletle giren iki üniversite öğrencisi çocuklara sunumun ardından diş macunu ve losyon hediye etti.

Haberde İnsan 21.01.2022, 14:07
İki öğrenci, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedalladı

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2 öğrenci, Muğla’dan Antalya’ya bir haftada 850 kilometre pedal çevirerek, ziyaret ettikleri okullarda ağız ve diş sağlığını eğitiminin yanı sıra bisiklet kullanımına dikkat çekti. Sınıfa bisikletle giren iki üniversite öğrencisi çocuklara sunumun ardından diş macunu ve losyon hediye etti.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden İbrahim Dönmez(22) ve Abdülaziz Cem Şirin(23) izledikleri “Biking Borders” isimli belgeselin etkisi altında kaldı. Filmdeki gibi bir kampanyayla yardım ulaştırmak isteyen iki gençte, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek hem de bisiklet kullanımını arttırmak için bir proje yapmaya karar verdi. Projelerini dekanlık ve üniversite yönetimine sunan öğrenciler olumlu destek alınca yola koyuldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dönmez ve Şirin, bisikletle çıkış noktaları olarak Muğla ilini belirledi. Bir hafta önce Muğla’dan yola çıkan iki arkadaş güzergahları üzerinde bisikletleriyle ziyaret ettikleri okullarda, hem ağız diş sağlığı eğitimi verdi hem de bisiklet kullanımının arttırılmasına dikkat çekti. İki öğrenci 850 kilometrelik pedal parkuru Antalya Muratpaşa Ortaokulu’nda son buldu. Bisikletleriyle okula giren iki öğrenci okul müdürü ve öğretmenlerince karşılandı. Dönmez ve Şirin daha sonra, bisikletleriyle girdikleri sınıfta öğrencilere ağız ve diş sağlığıyla ilgili sunum yaptı. Daha sonra öğrencilere diş macunu ve losyon dağıtıldı.

"Belgesel etkili oldu"

850 kilometre pedal çeviren İbrahim Dönmez, 4 hafta önce izledikleri “Biking Borders” isimli belgeselde iki gencin bisikletle yaptıkları yolculukta düzenledikleri bağış kampanyasıyla Orta Amerika’daki bir ülkede okul yaptırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu belgeselden arkadaşıyla çok etkilendiklerini ve bir proje yapmaya karar verdiklerinin altını çizen Dönmez, “ Bir bağış kampanyası açıp, gelen para ile ağız diş sağlığı ürünleri alarak bunları öğrencilere sunum eşliğinde dağıtabiliriz diye düşündüm. İki haftada gerekli planlamamızı yaptık. Hava şartları zorluydu, bizde çıkış noktamızı Muğla olarak belirledik. Şansımıza hava bir haftalık süreçte güzel geçti. Yaklaşık 850 kilometre yol aldık, bir haftada tamamladık. Bugünde projemizin sona erdiği Muratpaşa Ortaokulu’ndayız” ifadelerine yer verdi.

Dönmez, beklediklerinden çok daha büyük ilgi ile karşılaştıklarını anlatarak, bu durumun kendilerini başka projelere yönelteceğini sözlerine ekledi.

"Pedal çevirdik"

Abdülaziz Cem Şirin, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Muğla’dan Antalya’ya arkadaşıyla pedal çevirdiklerini güzergahlarındaki ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi vermek ve bisiklet sporuna ilgilerini çekme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

"Güzel enerjiler aldık"

Uğradıkları okullardan çok güzel enerji aldıklarını dile getiren Şirin, “Çocuklara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Destek veren üniversitemize teşekkür ediyoruz. Fakültemizin bize verdiği diş macunlarını, öğrencilere teşvik amaçlı dağıttık. Bugün son okulumuzla projemizi tamamladık” dedi.

"Bilgiler yararlı oldu"

Ortaokul öğrencisi Yağmur Güney, yapılan sunumu çok yaralı bulduğunu belirterek, “Bize bilgi verebilmek için çok uzun bir yol sarfetmişler. Teşekkür ederiz. Önemli bilgilerin yanında birde hediyeleri oldu” dedi.

Yorumlar (0)
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11