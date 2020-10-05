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İki kadın oyuncunun kavga sahnesi gerçeği aratmadı
ERZURUM’DA ÇEKİMLERİ DEVAM EDEN BİR FİLMDE İKİ KADIN OYUNCUNUN KAVGA SAHNESİ CADDE ÜZERİNDE ÇEKİLDİ. SOKAK ORTASINDA GERÇEĞİ ARATMAYAN KAVGA SAHNESİ VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.
Haberde İnsan 05.10.2020, 12:14
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Erzurum’da çekimleri devam eden bir filmde iki kadın oyuncunun kavga sahnesi cadde üzerinde çekildi. Sokak ortasında gerçeği aratmayan kavga sahnesi vatandaşların ilgisini çekti.
Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet caddesinde bir film için kavga sahnesi çekildi. İki kadın oyuncunun rol icabı kavga etmesi vatandaşların ilgisini çekti. Polis güvenliği altında çekilen kavga sahnesi gerçeği aratmadı.
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