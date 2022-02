İki ev hanımının büyük fedakarlığı

Kocaeli’de yaşayan iki ev hanımı, 300’ü aşkın sokak köpeğinin bakımını üstlendi. Her gün araçlarına yükledikleri mama ve pişmiş etlerle yola düşen hayvansever kadınlar, ormanlık alanları tek tek gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Kendi imkanlarıyla barınak yapan, onların aç kalmaması için ceplerindeki tüm parayı harcayan kadınlar, hayvanlarla kurdukları samimi bağ ile yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Nuriye Saylanlar ve 45 yaşındaki Reyhan Bıyık, hayvanlara duydukları sevgiyle adeta iç ısıtıyor. Her gün düzenli olarak sokak köpeklerini besleyen iki ev hanımı, kendi imkanlarıyla yaptıkları barınaklarla da hayvanların güvende kalmasını sağlıyor. Kasaptan aldıkları etleri ve kemikleri haşlayan, çöpten ve fırınlardan topladıkları atık ekmekleri de mamaya dönüştüren kadınlar, ilçenin ormanlık alanlarında bulunan 300’ü aşkın köpeğin aç kalmasını önlüyor. Köpeklerin ilaçlarını da yemeklerini de kendi imkanlarıyla temin eden iki arkadaş, faaliyetlerini her gün sürdürüyor. Hazırladıkları mamaları araca yükleyen ev hanımları, ormanlık alanları tek tek geziyor. Yaşamlarını hayvanlara göre şekillendiren kadınlar, onların da sevgisiyle karşılaşıyor.

"Mama bulamadığım için alyansımı ve küpelerimi sattım"

Son 2 yıldır hayvanlara olan hassasiyetinin daha da arttığını söyleyen Reyhan Bıyık, "Yaz kış demeden her gün Nuriye abla ile köpekleri beslemeye geliyoruz. Çöp kenarlarından ve lokantalardan ekmek topluyoruz, kasaplardan para ile et ve kemik alıyoruz. Etleri haşlıyoruz, daha sonra da ekmeklerin üstüne döküyoruz ve mama haline getiriyoruz. Daha sonra getirip köpeklere yediriyoruz. Bütün günümüzü ve zamanımızı bunlara harcıyoruz. Yavru köpekleri kışın evimin balkonuna götürüp besliyorum. Buraya gelirken bile benzin parası bulamadığım zamanlar oldu. Onlara mama bulamadığım için alyansımı ve kulağımdan küpelerimi çıkarıp sattım. O parayla da yavrulara et aldım. Can kurban yine yaparım, yapıyorum da zaten. Bunlar olmadan bir şey yiyemem, yaşayamam. Kadın halimle her gün köpekleri beslemeye geliyorum. Özel hayatım diye bir şey yok, eşimle bile bu yüzden aram açıldı. Okula giden bir kızım var ancak onu bile ben okula götürmüyorum, çünkü akşama kadar köpeklere mama pişiriyorum. Kurban Bayramı’nda buzluktaki etleri haşlayarak köpeklere yedirdim. Bundan eşimin haberi bile yok" dedi.

"Çocuklarımıza kahvaltı hazırlamadan gelip köpekleri doyuruyoruz"

Kendisini köpeklerin annesi olarak tanımlayan Nuriye Saylanlar ise, "Biz bir gün bile aksatmadan 2 yıl boyunca köpekleri beslemeye geliyoruz. Kendi imkanlarımızla köpeklerin barınabileceği ve beslenebileceği alanlar yaptık. Biz buradaki yuvaların kaldırılmamasını istiyoruz. Köpeklerin yemeklerini fırınlardan, kasaplardan temin ediyor ve bunların parasını cebimizden ödüyoruz. Köpekler hasta olduğunda ilaçlarını alıyoruz. Burada 300’ü aşkın köpek var. Her ay köpeklere harcadığım masraf 2-3 bin TL’yi geçiyor. Biz burada saatlerce vakit geçiyoruz ki buradaki köpekler bir annelerinin olduğunu anlasınlar. Köpekler beni gördüğü zaman koşuşturuyorlar, çıldırıyorlar ve seviniyorlar. Maddi manevi biz bu hayvanlara destek veriyoruz. Bunlara sadece yemek verip kaçmak hayvan sevgisi değildir, bunlara sevgini de göstereceksin. Bizim yetkililerden isteğimiz ilaç yardımı, köpeklerin yaşam alanlarının kalıcı olması ve arada bir de olsa mama desteğinde bulunmalarıdır. Biz sabah çocuklarımıza kahvaltı hazırlamadan onları doyurmadan buraya gelip köpekleri besliyor ve doyuruyoruz" diye konuştu.