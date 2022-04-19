İki ay önce göreve gelen başkan, 50 yıllık tarifeyi hayata geçirdi

Zonguldak’ta 2 ay önce Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanlığı görevine getirilen Çetin Yıldız, 50 yıldır yapılamayan ücret tarifesini hayata geçirdi.

Zonguldak’ta iki ay önce yapılan kongre ile Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanlığına seçilen Çetin Yıldız (54), 50 yıldır yapılmayan ücret tarifesini hizmete geçirerek tarihe geçti. Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız, ücret tarifesinin 1955 yılından beri hayata geçirilmediğini söyleyerek, hep tarifenin ötelendiğini kendisinin göreve gelerek bu tarifeyi hayata geçirdiğini söyledi.

"1955 yılından beri tarife ötelendi"

Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız, 1955 yılından beri ücret tarifesinin ötelendiğini söyleyerek, “2 ay önce göreve geldik. Görevimize ilk geldiğimiz de odamızın bilgisayarlarını değiştirerek yeni bilgisayarlar elde ettik. Odamızın en önemli eksikliği tarifeydi. Çoğu şehirlerde bu tarifeler var 1955’den itibaren odamız da yoktu. Odamız kurulduğundan beri bu tarife çıkarılmamış. 50 yıldır tarife çıkarılmamış. Hep ötelenmiş hem ileriye atılmış. Hep teşebbüs olmuş ama çıkarılmamış. 2 ay önce Atatürk Merkezi’nde bir toplantı yaparak bütün terzileri orada topladım. Toplantı sonunda bir tarife üzerinde anlaştık. Anlaşma sonunda ilk defa bir tarife çıkarıldı. Bu tarifeyi almayan 6-7 arkadaşımız var omlarında almasını tavsiye ediyorum. Terzilerin istenilen konuma geleceğine inanıyorum. Bir pantolon ütüsü 20 TL, paça kısaltılması 25 TL yaptık” dedi.

‘Tarife olmadığı için para kazanamamışlar’

Tarife olmadığından dolayı terzilerin para kazanamadığını ifade eden Yıldız, “Bu zamana kadar hep terziler ötelenmiş. Terzi sayısı hep düşmüş. Belli bir seviyeye gelmişiz ama para kazanamadığından belli bir saygınlığa ulaşmışlar ama para kazanamamışlar. Bütün terziler binaların en üst katında en köşe yerinde kalmışlar. Fiyatlarını alamadıklarından kenar köşede kalmışlar. Nasip olursa bu fiyat tarifesinden sonra durumları iyi olacak” şeklinde konuştu.