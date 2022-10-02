İhtiyar delikanlıların yarım asırlık dostluğu

Kocaeli’de yaşayan Muammer Çakır ile Salih Aslantaş’ın 60 yıllık dostlukları görenleri imrendiriyor. Birbirlerini görmeden bir gün bile geçirmeyen ihtiyar delikanlılar, sohbetleri ile herkesi kahkahaya boğuyor.

Ambarcı köyünde yaşayan 94 yaşındaki Salih Aslantaş ile 90 yaşındaki Muammer Çakır, birbirlerinden asla ayrılmıyor. Sık sık birbirini ziyaret eden iki dost, adeta yıllara meydan okuyor. Bir araya gelerek anılarından bahseden iki arkadaş, söyledikleri türkü ve marşlar ile de kulakların pasını siliyor. 94 yaşında olmasına rağmen çalışmaktan hiç vazgeçmediğini söyleyen Salih Aslantaş, "Bağ bahçe işleriyle uğraşıyorum. Eşim 30 sene önce öldü, gelinimle birlikte yaşıyorum. Gelinim de 73 yaşında. Oğlum ve eşim vefat edince gelinimle tek kaldık. Eşim beni damat olarak aldı, bu köye damat olarak geldim. Yaşıma rağmen elimden geldiğince çalışıyorum" dedi.

14 yıldır tek başına yaşayan Muammer Çakır ise konu evliliğe gelince esprileriyle kırıp geçiriyor.