İhtiyacı olan üniversite öğrencilerini Kızılay giydirecek

Türk Kızılay Gebze Şubesi, ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için birinci el kıyafet yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay Gebze Şubesi, soğuk kış günlerinde iç ısıtan projeye imza attı. Proje kapsamında açılan Genç Butik’te ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine 5 parça giyim yardımı yapılacak. Üniversite tarafından tespit edilen öğrenciler, butiğe gelerek ister yazlık, ister kışlık kıyafetleri kendi zevk ve ihtiyaçlarına göre seçerek alabilecek.

“Öğrencinin kendi ihtiyacına göre vereceğiz”

Proje hakkında bilgi veren Kızılay Gebze Şube Başkanı Oya Tunçel, “Pandemiden önce yine üniversitenin içinde başka bir yerde çalışmalarımızı sürdürüyorduk fakat korona virüs dolayısıyla orası kapandı. Hep beraber burayı uygun gördük. Burada Genç Butiğimizi hazırlıyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey Türk Kızılay’ın bize gönderdiği birinci el giysileri üniversitedeki durumu iyi olmayan talebelerimize ücretsiz olarak vermek. Yakın zamanda ufak bir açılış yapacağız. Buradakiler vereceğimiz kıyafetlerin onda biri. Devamını taşıyoruz, getiriyoruz. Burada öğrencilere dağıtacağız. O da bizim, Türk Kızılay’ın

katkıları olacak. Üniversitenin tespit ettiği öğrencilere buradan duruma göre kışlık veya yazlık 5 parça olarak vereceğiz. İster mont alır, ister tişört alır, ister kazak alır. Öğrencinin kendi ihtiyacına göre vereceğiz" dedi.