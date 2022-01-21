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İhtiyaç sahiplerini ve yardımseverleri buluşturan uygulama

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor.

Haberde İnsan 21.01.2022, 12:16
İhtiyaç sahiplerini ve yardımseverleri buluşturan uygulama

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor.

Belediyenin ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırdığı Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi, soğuk kış günlerinde, hem ihtiyaç duyan vatandaşların, hem de hayırseverlerin ilgisini çekiyor. Zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek isteyen kurumlar da çalışanlarıyla giysi desteğinde bulunarak ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin “Giymiyorsanız Giydirin” atölyesine son zamanlarda talep arttı. İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin Sitesi’nde hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ile Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Çağrıyan Sokak’ta öğrencilere yönelik hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’de, her yıl yüz bini aşkın kıyafet, ücretsiz olarak ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Vatandaşların bağışlarıyla faaliyet gösteren atölyeye bazı kurumlar da çalışanlarıyla topluca elbise bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Giymiyorsanız Giydirin merkezine destek olan firmalardan biri de, Dialog Türkiye Gayrimenkul Şirketi oldu. Dialog Türkiye yetkilileri, yüzlerce parça ikinci el kıyafeti ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Giymiyorsanız Giydirin’e teslim etti. Firmanın kurucularından Übeyt Işık, “Bu çalışmaya ekibimizde yer alan 300’ü aşkın kişi katıldı. Evlerinde kullanmadıkları pantolondan ayakkabıya, gömlekten paltoya kadar çeşitli ürünleri bir araya topladık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için de Nilüfer Belediyesi’nin Giymiyorsanız Giydirin merkezine getirdik. Ülkemizin zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine el birliğiyle destek olmak istedik. Hayat paylaştıkça güzel oluyor” diye konuştu.

Kış döneminde talebin daha da arttığını dile getiren Giymiyorsanız Giydirin yetkilileri, vatandaşlara evlerinde kullanmadıkları eşya ve giysileri, Giymiyorsanız Giydirin merkezlerine getirmeleri çağrısında bulundu. Gelen her ürünün, titizlikle incelendikten sonra raflardaki yerini aldığını söyleyen yetkililer, Nilüfer’deki ihtiyaç sahiplerinin taleplerini olabildiğince karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

2014 yılından bu yana hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin merkezlerinden bugüne kadar, 25 binden fazla kişi, yaklaşık 860 bin parça giysi alarak faydalandı.

Nilüfer Belediyesi’nin Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ne katkıda bulunmak isteyenler, kullanılabilir durumdaki kıyafetleri, ayakkabı, çanta, ev tekstili ve oyuncakları Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer sınırlarında bulunan muhtarlık binalarının yanı sıra Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’e bırakabiliyor. Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’ten yararlanmak isteyenler, öğrenci kimlikleri ile buradan

istedikleri kıyafeti alabiliyor. İhsaniye Mahallesi’ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nden de ihtiyaç sahibi herkes belirli aralıklarla faydalanabiliyor.

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