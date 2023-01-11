İhtiyaç sahiplerini ısıtmaya gönüllü oldular

Zonguldak İl Müftülüğü ve TDV’nin sosyal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda "ilmek İlmek İyilik" projesi ile ihtiyaç sahibi çocukların ve bireylerin kış mevsiminde gereksinim duyulan atkı, bere ve eldivene ulaşması için örgü ördüler.

Bağışçılardan elde edilen ip ve nakdi yardımlar, gönüllülerin desteği ile örülen el emeği ürünlere dönüşerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

600’e yakın gönüllüyle 500 adet atkı, bere ve eldiven örüldü. Elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında gönüllülerin büyük bir katkısı olduğuna dikkat çeken İl Müftü Yardımcısı Nurdan Albayrak, "Şu an hali hazırda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, TDV Kadın Kolları teşkilatında İnşallah kurucusu noktasındayız. Hayra vesile olmak için bugün burada atölye çalışmasının ilkini gerçekleştirdik. Şu an Zonguldak genelinde hanımefendiler ile Kur’an Kursu öğreticileri ve öğrencilerimizin ’ilmek ilmek iyilik’ projesi bağlamında bu çalışmayı yürütüyor. Canı gönülden gayretlerle hanımefendiler bu projeye destek verdiler. Bu iyilik çalışması katlanarak devam ediyor. Daha farklı projelerimiz de var. Evlenecek olan gelinlik çağındaki ihtiyaç sahibi kızlarımıza, yeni doğum yapan annelerimize bohçalar dağıttık. Hali hazırda 100 bohçaya doğru ilerliyoruz. Yine hayır çarşıları çalışmalarımız büyüyerek devam edecek. İyiliğe gönül veren katkı sunmak isteyen bütün hanım kardeşlerimizi davet etmek istiyorum. Hayra vesile olmak noktasında çalışmalarımız hız kazanmaya devam edecek. Öncelikle Zonguldak genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, gençlerimize dağıtılacak. Bir miktarı da Doğu’da yada sınır bölgelerinde hali hazırda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gönderilecek" dedi.

Boş vakitleri iyilikle değerlendirdiler

Gönüllü olarak etkinliğe katılan Saniye Bay, "Şentepe Kur’an Kursu’nda öğrenciyim. Çok memnunuz böyle hayır işi yaptığımız için. Bunlara da vesile olanlara da teşekkür ediyoruz. Boş vakitlerimizi değerlendirmiş olduk" dedi.