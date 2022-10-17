İhtiyaç sahibi 8 bin 564 aileye 4 milyon 655 bin TL yardım

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), 2022 yılında ihtiyaç sahibi 8 bin 564 aileye 4 milyon 655 bin TL yardımda bulundu. SBB, bu yıl 2 bin aileye de yakacak yardımı yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 17 ilçede başlattığı çalışma kapsamında yaşlı, engelli ve maddi geliri olmayan ailelere yönelik desteklerini kurumsal hale getirdi. Ailevi, çevresel ve sosyolojik her faktörü dikkate alarak gıda ve giyimde gelişi güzel dağıtım dönemini kapatan SBB, ebeveynlerin alışverişlerini özgürce yapabilmesi için ‘Temel İhtiyaç Destek Kartı’ sistemine geçti.

‘Temel İhtiyaç Destek Kartı’ alınma sürece

İhtiyaç talebiyle ilgili hızlı süreç, başvuruların belediyenin çözüm merkezine müracaat etmesiyle başlıyor. Talep sahibinin ekonomik durumunu önce resmi kurum kanallarından araştıran daire başkanlığı, ardından evlerine görevli sosyal incelemeciler gönderiyor. Verilecek desteğin gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmasının amaçlandığı uygulamada aile ile yüz yüze görüşen ekipler, yardım talebinin türü ve miktarı tespit ediliyor. Ekiplerin hazırladığı rapor ise komisyonda adaletle ve hakkaniyetle değerlendiriliyor. Destekte bulunulacak başvuru sahibi adına banka hesap numarası açan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ‘Temel İhtiyaç Destek Kartı’na kimlik, adres ve iletişim bilgilerini tanımlıyor. Son olarak yılda 4, 2 ve 1 kez olmak üzere belirlenen meblağ, hesaba aktarılarak kartlar adreslerine ulaştırılıyor.

Kart ‘gıda, tekstil ve ilaç’ alımında kullanılabiliyor

‘Nakit çekimi ile alkol ve tütün mamulleri alınmasına’ kapatılan ihtiyaç destek kartları, ‘gıda, tekstil ve ilaç’ alımında kullanılabiliyor. Bu nedenle de kartlar, genellikle evin hanımına teslim ediliyor. Alışverişlerini özgürce yapabilen aileler, isterse faturalarını da ödeyebiliyor. Amaç dışı kullanıldığı tespit edilen kartlar ise iptal ediliyor. 2019 yılında 1670, 2020 yılında 2 bin 32, 2021 yılında ise 7 bin 873 olmak üzere toplam 11 bin 575 ihtiyaç sahibine destek olan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının 10 aylık sürecinde ise 8 bin 564 kişiye temel ihtiyaç destek kartı verdi. Hesaplara ise toplamda 4 milyon 655 bin TL aktarıldı.

2 bin aileye yakacak yardımı

Büyükşehir Belediyesi, yakacak yardımlarını da aksatmıyor. Kömür dağıtımında da aynı hassasiyetleri gözeten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçen yıl 750 aileye kömür yardımı gerçekleştirmişti. Bu yıl 2 bin aileye toplamda bin ton yakacak yardımı yapmayı hedefleyen belediye, dağıtıma kasım ayında başlamayı planlıyor.

"Hakkaniyeti ve adaleti gözetiyoruz”

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gönül belediyeciliğini yaygınlaştırmak ve her haneye dokunabilmek amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Düzenli geliri olmayan ailelerimiz var. Toplumun direği olan bu ailelerimize sahip çıkmak ve onların yanında olmak, bizim en önemli insani görevimizdir. Belediye yönetimi olarak sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için çok hassas davranıyor, adeta ince eleyip hakkaniyeti gözetiyoruz. İyi niyetimizi suistimal etmeye çalışan vatandaşlarımız artık destek alamayacağını biliyor. Bu kurumsallığı yakaladık. Bunun yanında yılsonuna kadar 2 bin ailemize de kömürlerini ulaştıracağız. Yine kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek, eşya yardımlarımız da sürüyor” dedi.