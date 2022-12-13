İhtiyaç sahibi 50 bin 600 vatandaşa ulaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ihtiyaç sahibi 50 bin 600 vatandaşa ulaşarak her türlü taleplerini karşıladı. Başkan Mustafa Demir, yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım, Yaşlı Bakım, Kadın Aile ve Toplum Hizmeti, Engelli Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler alanında yürüttüğü çalışmalar ile sosyal belediyecilik anlamında ciddi bir görevi yerine getiriyor. Samsun genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerle yardım elini uzatıyor. Periyodik olarak hastalar ziyaret edilip, öz bakımları yapılıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi 50 bin 600 vatandaşa ulaşılarak her türlü talepler yerine getirildi.

Yüzlerce eve girildi, binlerce vatandaşa dokunuldu

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri kapsamında temizlik, kişisel bakım, sağlık, PDR, yemek yapımı, bez yardımı, sosyal inceleme ve fizik tedavi olmak üzere 2022 yılında 2 bin yaşlı vatandaşın yanında oldu. 5 bin 296 defa kişisel bakım ve banyo, 1423 seans fizik tedavi destek hizmeti, 7 bin 320 kez ev temizliği, 2 bin 143 kez kuaförlük hizmeti, 440 kez çamaşır yıkama, 511 kez diyetisyen ve 761 kez PDR hizmeti verildi. 832 kez yaşlılara sıcak yemek yapımı yapılırken, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşlara 5 bin 872 kez hizmet verildi.

Hizmetler ile engeller kaldırıldı

Sosyal Doku Projesi kapsamında Samsun merkez ve ilçelerinde yaşayan engelli ve aileleri ziyaret edildi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile verilen hizmetler ile 9 bin 79 kez bireysel danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verildi. Sağlık, eğitim, kurumsal işler, sosyal aktiviteler gibi alanlarda ulaşım desteğine ihtiyaç duyan 4 bin 22 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti sağlandı. “Bu Kampta Hayat Var” projesi kapsamında Samsun’da yaşayan 3 bin 708 engelli ve ailesine Mavi Işıklar Engelli Kampı’nda konaklama, 7 bin 831 kişiye de yüzme hizmeti verildi.

“Bir güler yüz, bir hayır duası bize yeter”

“Vatandaşlarımızın mutlu yaşamalarını hedefliyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olarak onların sorunlarını giderecek hizmetleri sürdürüyoruz. Yaşamın her alanında vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip, sıkıntı yaşadıkları önemli bir durum olan evlerinin temizlik ve öz bakım gibi işlerini yapıyor, eksiklerini tamamlıyoruz. Yardım talebinde bulunan muhtaç, kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara zaman kaybı yaşanmadan ulaşıyoruz” dedi. Başkan Demir, “Yaz kış demeden sürdürülen hizmet ile muhtaç vatandaşların yardımına koşuluyor. Yardım talebi için gelen tüm başvurular titizlikle incelenerek anında sonuca bağlanıyor. Kent genelinde aç ve açıkta hiç kimse kalmasın, herkesin sıcak bir yuvası, yiyecek yemeği, içecek suyu olsun diye 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışıyoruz. Samsun’a gönlümüzü açtık. Bir güler yüz görmek ve hayır duası almak bizlere yetiyor" diye konuştu.