İhlas Haber Ajansına ödül

Şanlıurfa Medya Platformu tarafından İhlas Haber Ajansına (İHA) ödül verildi.

Şanlıurfa’da bazı basın derneklerinin bir araya gelerek kurduğu Medya Platformu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Bir otelde düzenlenen törende yerel ve ulusal medya temsilcileriyle birlikte İhlas Haber Ajansına (İHA) “Şanlıurfa’nın tanıtımına katkı ödülü” verildi. Ödülü Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler’in elinden, İhlas Haber Ajansı adına Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan aldı. Programda ayrıca yıllarca kente hizmet edip basın sektöründen ayrılanlara Vefa Ödülü, kurumların basın birimlerine ise Kurumsal Medya Ödülleri verildi.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat, 11 Nisan Gazeteciler Derneği Başkan Vekili Mehmet Ağaslan, Tüm İnternet Medya ve Gazeteciler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Şahban Kılıç’ın ortak olarak düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü “2022 yılı vefa ve teşvik ödülleri törenine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Erol, Eyübiye Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülyaprağı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ,AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Birecik Belediye Başkan Vekili Reşat Uzun, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk, sivil toplum örgütleri başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve gazeteciler katıldı.

Konser ve stand up gösterisinin de yer aldığı gece, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.