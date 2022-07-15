İHA’nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli’de sergilendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğraflar, Manisa’nın Salihli ilçesinde sergilendi.

Salihli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni bozmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya yönelik organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 6’ncı yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Salihli’de anma programı düzenlendi. Salihli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hamidiye Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Asri ve Karaağaç Mezarlığı’ndaki şehitlikler ziyaret edilip, tüm şehitler anısına Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Zafer Keskiner Sergi Salonu’nda açıldı. Salihlili vatandaşlar sergiyi büyük ilgi gösterirken, İHA’nın fotoğraf sergisi ise vatandaşlara hain darbe gecesindeki o anları tekrar hatırlattı.

CHP’liler anma etkinliğine katılmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Manisa Vali Yardımcısı ve Salihli Kaymakam Vekili Mesut Eser, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İYİ Parti İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın katılırken, CHP Salihli İlçe Teşkilatından katılan olmadı.