İHA’nın haberi ses getirdi: Kimliksiz, kimsesiz vatandaş bakım merkezine yerleştirildi

Mardin’in Mazıdağı’nda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kimliksiz, yaşlı, kimsesiz Tajdin Abul, Mardin Valiliği tarafından bakım merkezine yerleştirildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde tek odalı evde yaşam mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde köpek saldırısına uğrayan kimliksiz ve kimsesiz Tajdin Abul, bakım merkezine yerleştirildi. İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından yapılan haberin ardından harekete geçen Mardin Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş’ın talimatıyla Tajdin Abul, Şenyuva Mahallesinden alınarak Mardin Engelli ve Bakım Merkezine yerleştirildi.

Köy sakinleri, İhlas Haber Ajansı’na teşekkür etti.