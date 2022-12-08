İHA’nın haberi ses getirdi, evleri yanan aile yeni evine kavuştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir aileyi evsiz bırakan yangının yaraları sarıldı. İHA’nın yaptığı haber sonrası adeta yardım seline uğrayan Baycık ailesi yeni evlerine kavuştu.

Yangın ilçenin Perşembe beldesi Kızılbel köyünde meydana geldi. 25 Ekim Salı günü saat 21.25 sıralarında Baycık ailesinin evinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. İHA’nın yaptığı haber sonrası hayırseverler, dernekler harekete geçti. Yangında tüm eşyaları yanan Erkan, Fatma ve 5 yaşındaki çocukları Alperen ile birlikte sokakta kaldı. Büyük bir mağduriyet yaşayan aile için duyarsız kalınmadı. Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi ve hayırseverler, gelen yardımlarla birlikte gönüllü olarak evi yeniden inşa etti. Başlatılan tadilat çalışmalarıyla ev küllerinden doğdu. Kent Konseyi Kadın Meclisi yeni evlerine kavuşan Baycık ailesine getirdikleri pastayı keserek bu mutlu anı kutladı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, toplanan yardımları aileye ulaştırarak onlara yaşam alanı sağlayabildikleri için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımla beraber bugün bu güzel ailenin evini bitirmiş halde hayırlı olsun için geldik. Bu konuda bize yardım eden Çaycuma esnafına, belediye başkanımıza, Perşembe esnafına, eczacı Sevilay hanım, yardım derneklerine çok teşekkür ediyorum. Güle güle otursunlar. Güzel günlerde tekrar beraber olacağız İnşallah" dedi.

Adeta küllerinden doğan evinin verdiği mutluluk ile Erkan Baycık duygularını şu şekilde aktardı, “Kaymakamımızdan, hayırsever Sevilay hanımdan, belediye başkanımızdan, muhtarımızdan, komşularımızdan ve Kent Konseyimizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkes sağ olsun.”

Evin 5 yaşındaki miniği Alperen, bu kez yüzündeki tebessümle mutlu olduğunu söyledi. Küçük Alperen getirilen oyuncaklarla oynarken bir taraftan da kendisi için getirilen pastayı keserek mutluluğunu paylaştı.