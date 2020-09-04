İHA’nın haberi ses getirdi, çocuklarını sünnet ettiremeyen aileye Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı
İHA'NIN HABERİ SES GETİRDİ, ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİREMEYEN AİLEYE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAHİP ÇIKTI
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme getirdiği, Batman’da ikamet eden ve maddi durumu yeterli olmadığı için çocuklarını sünnet ettiremeyen ailenin çocukları, Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sünnet ettirildi.
İHA’nın gündeme getirdiği Gezici ailesinin çocukları 5 yaşındaki Feyzullah ve 6 yaşındaki Muhammed Gezici, sünnet olmak için yardım talebinde bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, ailenin çağrısına sessiz kalmadı. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Dr. Mücahit Tan tarafından çocuklar sünnet ettirildi. Anne Hülya Gezici çocuklarının sünnet edilmesinde vesile olan İhlas Haber Ajansı ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Gezici, "2 çocuğumun sünnet olması gerekiyordu. İl Sağlık Müdürlüğü sesimize ses oldu, 2 çocuğumu sünnet ettiler. Bütün doktorlara bana yardımcı olan bütün insanlara, Allah razı olsun hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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