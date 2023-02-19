İHA’nın gündeme getirdiği nakliye ve kira fiyatlarına valilik sonuca bağladı

Diyarbakır’da deprem ile birlikte kira ve nakliye fiyatlarının orantısız bir şekilde artmasını gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberi sonuç buldu. Valilik, konuya el atarak fiyatları belirledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 etkilendi. Diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır’da fırsatçılar kira ve nakliye fiyatlarını orantısız bir şekilde artırdı. Konuya haberleştirip gündeme getiren İHA’nın haberi karşılık buldu.

Duruma müdahale eden Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sorun olan konularda fiyatlara düzenleme getirdi. Vali Su, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Kıymetli Hemşehrilerim, ilimizde ev taşıma ücretleri, şehir içi azami 5 bin 100, ilçeler arasında azami 8 bin, şehirlerarası 5 bin 100 lira (25 kilometreyi aşan kısım için kilometre başı 8.50?) asansör bedeli 900 lira. Ayrıca; 1+1 daire ev taşıma ücreti, 4 bin lira, 2+1 daire ev taşıma ücreti 4 bin 250 lira, 3+1 daire ev taşıma ücreti 4 bin 750 lira, 4+1 daire ev taşıma ücreti (en yüksek) 5 bin 100 lira olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.