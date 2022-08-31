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İHA muhabirinin duyarlı davranışı, yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı
Zonguldak’ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Can Bayram’ın duyarlı davranışı yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı.
Haberde İnsan 31.08.2022, 15:36
Zonguldak’ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Can Bayram’ın duyarlı davranışı yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki yaralı güvercin uçamayınca bir binanın girişinde mahsur kaldı. Güvercinleri fark eden Emre Can Bayram durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bayram, itfaiye ekipleri gelene kadar yaralı güvercinlerin başında bekledi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı güvercinleri bir kartona koyarak tedavisi için Veteriner kliniğe getirdi.
Ekipler, duyarlı davranışından dolayı Emre Can Bayram’a teşekkür etti.
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