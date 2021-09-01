İHA heyetinden TATSO’ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, beraberindeki İHA heyeti ile birlikte Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ’ı ziyaret etti.

Bitlis ziyaret programı çerçevesinde İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İHA Bitlis Bürosu Sorumlusu Mücahit Tarlan, İHA Tatvan Muhabirleri Gökhan Kılıç ve Hakan Okay ile birlikte TATSO’yu ziyaret eden İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, nezaket ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. Görev yapan İHA muhabirlerinin kentin tanıtımına büyük katkı sundukları dile getiren Adabağ, İHA heyetine teşekkür ve başarı dileklerini iletti.

TATSO’nun çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ise İHA’nın gerek yereldeki ve gerekse ulusal ve uluslararası alanlardaki çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Genel Müdür Hamit Arvas, iyi dilek ve temennilerinden ötürü TATSO Başkanı Bilal Adabağ’a teşekkürlerini iletti.