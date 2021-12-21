İHA foto muhabiri İsmail Coşkun’un göç fotoğrafına ödül

İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabiri İsmail Coşkun’un göç temalı fotoğrafı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikaye’ yarışmasında üçüncülüğe layık görüldü.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu’nun (IOM) düzenlediği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) de destek verdiği, göçmenlerin yaşadıklarına tanıklık etmek ve birlik olmayı anlatmak amacıyla düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikaye’ temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri Göç İdaresi Başkanlığı’nda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan 8 bin 529 fotoğraf içerisinden 834 eser jüri tarafından incelendi. İlk üçe kalan eseri belirleyen jüri, üçüncülük ödülünü İHA foto muhabiri İsmail Coşkun’un göç fotoğrafına verdi. İkincilik ödülü Murat Bakmaz’ın, birincilik ödülü ise Deniz Kalaycı’nın oldu. Yarışma kapsamında ödül alanlardan birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verildi. Seçilen ilk 41 fotoğraf ise sergiye konularak katılımcıların izlenimine sunuldu.

“Fotoğrafım bir çaresizliği anlatıyor”

Çektiği fotoğrafın hikayesini anlatan foto muhabiri Coşkun, fotoğrafı Edirne’de göçmenlerin Avrupa yolculuğu sırasında çektiğini söyleyerek, “Kurumum tarafından Edirne’deki göçmenlerin Avrupa yolculuğunu çekmek için görevlendirildim. Görevim sırasında bir göçmen ailenin Meriç Nehri’nden geçmesini gördük, şahitlik ettik. Meriç Nehri’nin Edirne’den akan kısmından bir göçmen aile geçtiği sırada biz de görünce bunu fotoğrafladık ve haberleştirdik. Fotoğrafım da üçüncülük ödülü aldı. Bir çaresizliği anlatıyor bence. Bir hayat kurmak, yeni bir hayat kurma uğruna nelerin göze alınabileceğini anlatıyor” dedi.

Ödül töreninin açılışında konuşan Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, “Göçün, göç yönetiminin sadece istatistik olmadığını, hayata dair olduğunu, insana dair olduğunu, insanın özlemlerini, beklentilerini, mücadelesini ortaya koyan en güzel örneklerden biriyle bugün buradayız” diye konuştu.

Yarışmanın başvuru ve değerlendirme kısmına ev sahipliği yapan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, “Biz bu yarışmanın organizasyon kısmında yer aldık. Başvurular bizim sayfamızdan yapıldı. Değerlendirmeyi derneğimizde yaptık. 8 bin 500’ün üzerinde 10 bine yakın fotoğraf geldi aslında. Böyle bir yarışma için çok yüksek bir rakam. Çok ilgiyle karşılandı. Sevindirici olan yarışmaya başvuranlar arasında da göçmenler vardı” şeklinde konuştu.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Foto Muhabiri Coşkun Aral, TFMD Başkanı Rıza Özel, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan ve foto muhabiri Amer Almohıbany yaptı. Başvurular arasından belirlenen 41 fotoğraftan oluşan sergi ise daha sonradan illeri gezerek vatandaşlara gösterilecek.