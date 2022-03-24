İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen el sanatları kurslarında kadınlar iğne oyalarını ilmek ilmek işleyerek yeniden hayat bulmasını sağlıyor.

Kadınların meslek öğrenmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde yürütülen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, el becerilerini ekonomik değere dönüştürüyor. Haftanın 5 günü eğitim alan kursiyerler; tel kırma, salon takımları, iğne oyası, kanaviçe, çeyiz ürünleri gibi birbirinden farklı ve unutulmaya yüz tutmuş teknikleri yaşatmaya çalışıyor.

“Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, kursiyerlerin ellerinden yeniden hayat buluyor”

El sanatlarının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Usta Öğretici Canan Yeniçeri, “İğne oyası kursuna katılan kursiyerlerimizden bazıları çocuklarına çeyiz yapıyor, bazıları ise satış amacıyla ürünler yapıyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, kursiyerlerin ellerinden yeniden hayat bulması bizi gerçekten sevindiriyor. Kursiyerler bu konuda kendilerini çok iyi görmedikleri halde burada çok güzel şeyler çıkartabiliyorlar. Meslek öğreniyorlar, hem kendilerine özgüven geliyor hem satış amaçlı ürünler üretiyorlar. Maddi yönden ailelerine katkıda bulunuyorlar. Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde açılan kurslarda bizlere desteği olan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Kazım Acar’a ve Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Eskiden genç kızlar sevdiklerini hayal ederek iğne oyasını nakışları işlediklerini belirten kursiyer Ayhan Tol, “48 yaşındayım ve ev hanımıyım. Buraya 4,5 ay oldu geliyorum. Burada nakış, iğne oyası, tel kırma, kanaviçe ve dikiş bölümü kurslarımız var. Ben iğne oyası kursuna geliyorum. Burada yaptığımız işleri satıyoruz, çeyiz olarak kullanıyoruz, hediye olarak arkadaşlarımıza veriyoruz. Ben ev kadını olarak sadece zaman değerlendireyim ve günlerim güzel geçsin diye geliyorum. İyi ki gelmişim, pişman değilim. İyi arkadaşlıklar edindim ve güzel şeyler öğrendim. Şimdi çok şükür elimizden geldiği kadar bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ailemize ve evimize katkıda bulunuyoruz. Eskiden genç kızlar kanaviçe ve iğne oyası ile havlularını ve nakışlarını sevdiklerini hayal ederek değişik modeller üretiyorlar. Bizler de şimdi bir şeyler üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın 5 günü kursa geldiğini ve ortamın güzel olduğunu söyleyen kursiyer Semra Soylu da, “40 yaşındayım, ev hanımıyım. Yaklaşık 3 aydan beri bu kursa geliyorum. İğne oyası öğreniyorum. Haftanın 5 günü buraya geliyorum ve ortamımız çok güzel. Nakış, iğne oyası, tel kırma yaparak satıyoruz. Hocamız çok iyi ve başarılı. Bizlere çok güzel şeyler öğretiyor” ifadelerini kullandı.