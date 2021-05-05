İğne-iplikle geçen yarım asır

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Somer Baran, yarım asırdan beri yorgancılık mesleğini icra ediyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte bazı meslekler unutulmaya yüz tutuyor. Bunlardan biriside yün ve pamuk yorgancılığı. Merzifon’da yarım asırdan beri yorgancılık yapan Somer Baran, mesleği bırakmamakta ayak diretiyor.

58 yaşındaki Somer Baran, meslek öğrenmesi için babasının 8 yaşında yorgancı ustasının yanına “eti senin kemiği benim” diyerek çırak vermesiyle yorgancılık mesleğine adımını attı. Ustasından işi öğrenen 2 çocuk babası Baran, 50 yıldan beri yorgancılık mesleğini yapıyor. Çocuklarına bu meslekten kazandığı gelirle bakıp büyüten, şimdiye kadar geçimini yorgancılık mesleğinden sağlayan Somer Usta, emekli olduktan sonra da mesleğini bırakmadı.

“Son temsilcileriyiz”

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Baran, “Hangi meslek vardır ki sevilmeden yapılabilecek. Emekli oldum ama mesleğimi bırakamadım. Ekmeğimizi yorgancılıktan kazandık ama artık mesleğimiz bitmek üzere. Biz yorgancılığın son temsilcileriyiz. Artık yün yorgancılığına ilgi kalmadı” dedi.

“Biz bırakınca da bu meslek bitecek”

Mesleğin son temsilcileri olduğunu kaydeden Baran şu şekilde konuştu:

“Önceden mesleğimiz değer görüyordu, işlerimiz kazançlıydı. Fakat son senelerde yün yorgancılığına ilgi kalmadı. İnsanlar elyafa yöneldiği için kazanç olmuyor. Bu meslekte bir tane çırak yetiştirdim o da piyasada iş olmadığı için yorgancılığı bıraktı, şuan organizede çalışıyor. Bu mesleğin devamı yok. Biz Merzifon’da 2 kişi kaldık. Biz bırakınca da bu meslek bitecek.”