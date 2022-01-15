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İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Emine Arıcı, belediyenin meslek edindirme kurslarında aldığı eğitimler sayesinde kendi iş yerini açtı. Arıcı, eğitimler öncesinde iğne-iplik tutmayı bilmezken, şimdi ise kendi iş yerinde gelinler için çeyiz yapıyor.

Haberde İnsan 15.01.2022, 13:06
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Emine Arıcı, belediyenin meslek edindirme kurslarında aldığı eğitimler sayesinde kendi iş yerini açtı. Arıcı, eğitimler öncesinde iğne-iplik tutmayı bilmezken, şimdi ise kendi iş yerinde gelinler için çeyiz yapıyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Arıcı, ilkokul mezunu olmasına rağmen, azim yaparak kızıyla birlikte okuyup ortaokulu bitirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sosyal medya hesabını takip eden Arıcı, Başkan Bıyık’ın meslek edindirme kursları ile ilgili paylaşımı gördü. Ev hanımlığı yapan ve elinde bir mesleği bulunmayan Arıcı, Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) kurslarına giderek burada meslek eğitimleri almaya başladı. Burada bir müddet eğitim gören ve kendini her geçen gün biraz daha geliştiren Arıcı, eğitimlerini tamamlayarak kendi iş yerini açtı. Kus öncesinde eli iğne tutmayan Arıcı, şimdi ise kendi iş yerinde kızıyla birlikte çalışarak gelinler için çeyiz yapıyor. Her kadının kendini geliştirmesi gerektiğini savunan Emine Arıcı, kadınların evde boş oturmasının doğru olmadığını vurguladı.

“Hem aile bütçesine destek oluyordu, hem de arkadaş ortamı çok güzeldi”

Kurslara başlama sürecini anlatan Emine Arıcı, “Ben Muzaffer Bıyık Başkanımızı sosyal medyadan takip ediyorum. Onun sayfasında gördüm. Yapılan işleri çok beğendim. Ben de bu grubun içinde olmak istedim, gittim başvurdum. Sağ olsunlar kabul ettiler beni. Çok güzel işler, çok güzel bir ortam yani hem aile bütçesine destek oluyordu, hem de arkadaş ortamı çok güzeldi. Küçük çocuğu olanlar için oyun odaları açıldı Bilgievleri’nde, onlar da bizimle beraberler. Yani ‘Küçük çocuğum var bırakıp da kursa gelemiyorum’ diyemiyorlar. Çok güzel işler çıkartıyoruz, sergilerimiz oluyor” dedi.

“Rabbim burayı nasip etti, bu dükkanı açtım”

Darıca Belediyesi’nin bu süreçte kendilerine çok destek olduğunu aktaran Arıcı, “Ütümüzü, makinamızı, her şeyimizi verdi. Ben ilkokul mezunuydum, daha sonra kızım ile beraber ortaokulu bitirdim. Ev hanımıydım, dediğim gibi sosyal medyadan takip edince çok beğendim. KİGEM kursları insana maddi manevi çok şey katıyor. Yani hiçbir ev hanımının evde oturmasını tavsiye etmiyorum. Gerçekten bu grubun içine girmeleri lazım. Kurs sürecinde hocalarımız çok ilgili, çok alakalı, bu konuda asla haklarını yiyemem. İkincisi yaptığımız işleri çok özveri ile kendimize yapar gibi yapıyoruz. Artı ailemize bütçe desteği veriyoruz. Öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Sağ olsun hocalarımız bu konuda destek oluyorlar bize. Ben de baktım ki ilerliyorum, bir şeyler yapıyorum, ortaya bir şeyler koyuyorum ‘Neden bir dükkanım olmasın?’ dedim. ‘Neden daha fazla insana hizmet etmeyeyim?’ diye düşündüm. Rabbim burayı nasip etti, bu dükkanı açtım” diye konuştu.

“Çevremden çok olumlu tepkiler aldım”

Kendisi gibi eğitimlerini tamamlayıp kendi iş yerini açan kadınlarla birbirlerine destek olduklarını dile getiren Arıcı, “İlk önce el nakışı ve mefruşat kursu aldığını aktaran Arıcı, “İşte nevresimdir, havludur, bunlara dantel dikimi, nevresimlere dantel dikimi veya sade nevresim yapmak istiyorsak model çalışıyoruz kalıplarımızla birlikte. Mefruşat kursuna gittim, 2 yıl boyunca eğitim aldım. İşler şu an umduğumdan daha iyi, daha güzel gidiyor. En azından insanlar merak ediyor. Ben bir de karma çalışıyorum. El nakışı da yapıyorum aralarına. Bazı arkadaşlarında mesela iğne oyaları oluyor onlarla birlikte çalışıyoruz. Bir grup arkadaşımızla paslaşmalarımız da oluyor bizim. Ben mesela iğne oyası yapamıyorum, diğer arkadaşım iğne oyası yapıyor. Ondan ben iğne oyası satın alıyorum. O nakış yapamıyor, ben nakış yapıyorum. Ben ona para karşılığı iş yapıyorum. Çevremden çok olumlu tepkiler aldım. Herkes benim adıma çok sevindi. Zaten ben bir yerim olsun diye istiyordum. Daha önceden de evde biraz danteldir, nakıştır bu tarz şeyler yapıyordum ama mefruşat, nevresim dikme işi başlı başına bir olay. Santimi santimine dikmek lazım. Kaydırmamak lazım. Bunun da eğitimini alınca bu işe daha çok merak sardım” şeklinde konuştu.

“Ben iğne iplik tutmasını bilmiyordum”

Ev hanımlarının hiçbir şekilde boş durmamaları gerektiğini vurgulayan Arıcı, “El işi özellikle bir terapidir. Belediyemizin açtığı kurslara muhakkak KİGEM kurslarına kayıt olsunlar. Ben iğne iplik tutmasını bilmiyordum. Ama gittim öğrendim. Herkes gidip öğrenebilir. Herkes ailesine destek verebilir. Küçük çocuğu olanlar oyun evlerine bırakıp da gidebilirler. Gitsinler, hem kendilerini kazanırlar, hem de psikolojik olarak çok iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

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